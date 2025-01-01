Спектакль Красная шапка

Режиссёрская интерпретация пьесы Жоэля Помра, основанная на известном сюжете о Красной Шапочке, представляет собой современную европейскую трактовку, которая, хотя и опирается на традиционную сказку, превращается в глубокую и многозначную пьесу для взрослых.
В этом спектакле волшебная сказка становится метафорой для исследовательского и психологического рассказа о человеческих отношениях, страхах и потере. Действие сосредоточено на двух героинях — Матери и Дочери, которых связывают многолетние, часто смешные, трогательные и драматичные отношения. В пьесе нет Волка как физического персонажа, но он присутствует в виде страха, внутреннего ужаса перед неизбежными переменами и потерей.
Главные темы:
Рассказчик, который ведёт повествование, помогает разгадать внутренние переживания героинь и ставит вопрос о неизбежности жизненных трансформаций.
Пьеса затрагивает взрослые темы: отношения между матерью и дочерью, взросление, страх перед утратой. Страх здесь выступает как главная движущая сила: страх потерять родных, страх перед неизбежными переменами, перед взрослением и потерей детства.