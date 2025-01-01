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Красная шапка
Билеты от 1000₽
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Спектакль Красная шапка

Постановка
Театр на Таганке 12+
Продолжительность 50 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Сказка для взрослых

Режиссёрская интерпретация пьесы Жоэля Помра, основанная на известном сюжете о Красной Шапочке, представляет собой современную европейскую трактовку, которая, хотя и опирается на традиционную сказку, превращается в глубокую и многозначную пьесу для взрослых.

Сюжет и концепция

В этом спектакле волшебная сказка становится метафорой для исследовательского и психологического рассказа о человеческих отношениях, страхах и потере. Действие сосредоточено на двух героинях — Матери и Дочери, которых связывают многолетние, часто смешные, трогательные и драматичные отношения. В пьесе нет Волка как физического персонажа, но он присутствует в виде страха, внутреннего ужаса перед неизбежными переменами и потерей.

Главные темы:

  • Страх потери
  • Невозможность избежать изменений
  • Переход от детства к взрослой жизни и его последствия
  • Мать, отпускающая своего ребёнка, и дочь, боящаяся потерять родителя

Персонажи

  • Мать: Образ заботливой, любящей, но в то же время тревожной женщины, которая не может оставить в прошлом свою роль защитника.
  • Дочь: Молодая женщина, которая сталкивается с необходимостью отделиться от своей матери и пойти по своему пути, несмотря на её страхи и чувства.

Рассказчик

Рассказчик, который ведёт повествование, помогает разгадать внутренние переживания героинь и ставит вопрос о неизбежности жизненных трансформаций.

Особенности постановки

Пьеса затрагивает взрослые темы: отношения между матерью и дочерью, взросление, страх перед утратой. Страх здесь выступает как главная движущая сила: страх потерять родных, страх перед неизбежными переменами, перед взрослением и потерей детства.

Режиссер
Виктория Печерникова
В ролях
Анастасия Колпикова
Юлия Стожарова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 августа
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3 октября
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Фотографии

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