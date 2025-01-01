Выставка «Красная Москва. Женщина в большом городе»

Выставка посвящена парфюмерной индустрии в России 1920-1930-х годов. Более 200 экспонатов, от работ известных живописцев до винтажных аксессуаров и ольфакторных инсталляций, представят индустрию красоты как историю развития города и преобразования советской повседневности.

История и атмосфера

Хроника изменений прозвучит «голосами» работниц возрождающихся парфюмерных фабрик и москвичек, вместе с которыми взрослела культовая «Красная Москва». Экспозиция стала первым ольфакторным проектом центра, в котором запах становится главным героем. Кураторы экспериментально подошли к исследованию эпохи 1920-1930-х, собрав широкий массив данных об обонятельных впечатлениях времени.

Структура выставки

Экспозиция поделена на десять разделов:

Пролетарская Москва

Фабрика «Бывш. Брокаръ»

Нэпманская Москва

Мосье Мишель

Трест Жиркость

Проф. Брюсова

Тов. Жемчужина

Магазин ТЭЖЭ

Новая Москва

Послесловие

Погружение в эпоху

Посетители смогут услышать звуки и запахи Москвы 1920-х годов, увидеть процесс восстановления мыльной фабрики и исследовать изнанку городской жизни в условиях НЭПа. В следующем разделе зритель познакомится с «ТЭЖЭ» — государственным трестом, который объединил все производства, связанные с индустрией парфюмерии и косметики.

Советская парфюмерия

В экспозиции также представлены реконструкции ароматов, вдохновленных советскими духами первой половины ХХ века, и винтажный аромат французского L’Origan Coty 1905 года, ставший референсом для «Красной Москвы». На выставке вы услышите запахи керосина, сирени, хлеба и других ароматов, характерных для того времени.

Ольфакторный опыт

Ключевым ольфакторным опытом является «Парфюмерный орган», с помощью которого можно познакомиться с семью изолированными нотами «Красной Москвы» и самостоятельно менять тональность композиции.

Информация для зрителей

В выставке участвуют более 25 российских музеев и частных собраний. Вход осуществляется по билетам. Для уточнения льготных категорий и приобретения льготных билетов обращайтесь в кассу центра или по телефону +7 495 197-76-20.

Внимание! На выставке представлены ольфакторные объекты и инсталляции с использованием различных душистых веществ. Если вы знаете о своей повышенной чувствительности к отдельным ароматам или их компонентам, рекомендуем принять меры предосторожности.