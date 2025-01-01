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Красная Москва. Женщина в большом городе
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Красная Москва. Женщина в большом городе

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О концерте/спектакле

Выставка «Красная Москва. Женщина в большом городе»

Выставка посвящена парфюмерной индустрии в России 1920-1930-х годов. Более 200 экспонатов, от работ известных живописцев до винтажных аксессуаров и ольфакторных инсталляций, представят индустрию красоты как историю развития города и преобразования советской повседневности.

История и атмосфера

Хроника изменений прозвучит «голосами» работниц возрождающихся парфюмерных фабрик и москвичек, вместе с которыми взрослела культовая «Красная Москва». Экспозиция стала первым ольфакторным проектом центра, в котором запах становится главным героем. Кураторы экспериментально подошли к исследованию эпохи 1920-1930-х, собрав широкий массив данных об обонятельных впечатлениях времени.

Структура выставки

Экспозиция поделена на десять разделов:

  • Пролетарская Москва
  • Фабрика «Бывш. Брокаръ»
  • Нэпманская Москва
  • Мосье Мишель
  • Трест Жиркость
  • Проф. Брюсова
  • Тов. Жемчужина
  • Магазин ТЭЖЭ
  • Новая Москва
  • Послесловие

Погружение в эпоху

Посетители смогут услышать звуки и запахи Москвы 1920-х годов, увидеть процесс восстановления мыльной фабрики и исследовать изнанку городской жизни в условиях НЭПа. В следующем разделе зритель познакомится с «ТЭЖЭ» — государственным трестом, который объединил все производства, связанные с индустрией парфюмерии и косметики.

Советская парфюмерия

В экспозиции также представлены реконструкции ароматов, вдохновленных советскими духами первой половины ХХ века, и винтажный аромат французского L’Origan Coty 1905 года, ставший референсом для «Красной Москвы». На выставке вы услышите запахи керосина, сирени, хлеба и других ароматов, характерных для того времени.

Ольфакторный опыт

Ключевым ольфакторным опытом является «Парфюмерный орган», с помощью которого можно познакомиться с семью изолированными нотами «Красной Москвы» и самостоятельно менять тональность композиции.

Информация для зрителей

В выставке участвуют более 25 российских музеев и частных собраний. Вход осуществляется по билетам. Для уточнения льготных категорий и приобретения льготных билетов обращайтесь в кассу центра или по телефону +7 495 197-76-20.

Внимание! На выставке представлены ольфакторные объекты и инсталляции с использованием различных душистых веществ. Если вы знаете о своей повышенной чувствительности к отдельным ароматам или их компонентам, рекомендуем принять меры предосторожности.

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
09:00 11:00 от 400 ₽ 12:00 от 400 ₽ 13:00 от 400 ₽ 14:00 от 400 ₽ 15:00 от 400 ₽ 16:00 от 400 ₽ 17:00 от 400 ₽ 18:00 от 400 ₽ 19:00 от 400 ₽ 20:00 от 400 ₽ 21:00 от 400 ₽
24 июля
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
09:00 11:00 от 400 ₽ 12:00 от 400 ₽ 13:00 от 400 ₽ 14:00 от 400 ₽ 15:00 от 400 ₽ 16:00 от 400 ₽ 17:00 от 400 ₽ 18:00 от 400 ₽ 19:00 от 400 ₽ 20:00 от 400 ₽ 21:00 от 400 ₽
25 июля
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
09:00 11:00 от 400 ₽ 12:00 от 400 ₽ 13:00 от 400 ₽ 14:00 от 400 ₽ 15:00 от 400 ₽ 16:00 от 400 ₽ 17:00 от 400 ₽ 18:00 от 400 ₽ 19:00 от 400 ₽ 20:00 от 400 ₽ 21:00 от 400 ₽
26 июля
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
09:00 11:00 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽ 20:00 от 500 ₽ 21:00 от 500 ₽
27 июля
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
09:00 11:00 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽ 20:00 от 500 ₽ 21:00 от 500 ₽
29 июля
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
09:00 11:00 от 400 ₽ 12:00 от 400 ₽ 13:00 от 400 ₽ 14:00 от 400 ₽ 15:00 от 400 ₽ 16:00 от 400 ₽ 17:00 от 400 ₽ 18:00 от 400 ₽ 19:00 от 400 ₽ 20:00 от 400 ₽ 21:00 от 400 ₽
30 июля
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31 июля
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
09:00 11:00 от 400 ₽ 12:00 от 400 ₽ 13:00 от 400 ₽ 14:00 от 400 ₽ 15:00 от 400 ₽ 16:00 от 400 ₽ 17:00 от 400 ₽ 18:00 от 400 ₽ 19:00 от 400 ₽ 20:00 от 400 ₽ 21:00 от 400 ₽
1 августа
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09:00 11:00 от 400 ₽ 12:00 от 400 ₽ 13:00 от 400 ₽ 14:00 от 400 ₽ 15:00 от 400 ₽ 16:00 от 400 ₽ 17:00 от 400 ₽ 18:00 от 400 ₽ 19:00 от 400 ₽ 20:00 от 400 ₽ 21:00 от 400 ₽
2 августа
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
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3 августа
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
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5 августа
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
09:00 11:00 от 400 ₽ 12:00 от 400 ₽ 13:00 от 400 ₽ 14:00 от 400 ₽ 15:00 от 400 ₽ 16:00 от 400 ₽ 17:00 от 400 ₽ 18:00 от 400 ₽ 19:00 от 400 ₽ 20:00 от 400 ₽ 21:00 от 400 ₽
6 августа
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
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7 августа
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09:00 11:00 от 400 ₽ 12:00 от 400 ₽ 13:00 от 400 ₽ 14:00 от 400 ₽ 15:00 от 400 ₽ 16:00 от 400 ₽ 17:00 от 400 ₽ 18:00 от 400 ₽ 19:00 от 400 ₽ 20:00 от 400 ₽ 21:00 от 400 ₽
8 августа
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09:00 11:00 от 400 ₽ 12:00 от 400 ₽ 13:00 от 400 ₽ 14:00 от 400 ₽ 15:00 от 400 ₽ 16:00 от 400 ₽ 17:00 от 400 ₽ 18:00 от 400 ₽ 19:00 от 400 ₽ 20:00 от 400 ₽ 21:00 от 400 ₽
9 августа
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10 августа
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
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12 августа
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15 августа
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16 августа
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17 августа
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23 августа
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
09:00 11:00 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽ 20:00 от 500 ₽ 21:00 от 500 ₽
24 августа
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
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26 августа
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
09:00 11:00 от 400 ₽ 12:00 от 400 ₽ 13:00 от 400 ₽ 14:00 от 400 ₽ 15:00 от 400 ₽ 16:00 от 400 ₽ 17:00 от 400 ₽ 18:00 от 400 ₽ 19:00 от 400 ₽ 20:00 от 400 ₽ 21:00 от 400 ₽
27 августа
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
09:00 11:00 от 400 ₽ 12:00 от 400 ₽ 13:00 от 400 ₽ 14:00 от 400 ₽ 15:00 от 400 ₽ 16:00 от 400 ₽ 17:00 от 400 ₽ 18:00 от 400 ₽ 19:00 от 400 ₽ 20:00 от 400 ₽ 21:00 от 400 ₽
28 августа
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
09:00 11:00 от 400 ₽ 12:00 от 400 ₽ 13:00 от 400 ₽ 14:00 от 400 ₽ 15:00 от 400 ₽ 16:00 от 400 ₽ 17:00 от 400 ₽ 18:00 от 400 ₽ 19:00 от 400 ₽ 20:00 от 400 ₽ 21:00 от 400 ₽
29 августа
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
09:00 11:00 от 400 ₽ 12:00 от 400 ₽ 13:00 от 400 ₽ 14:00 от 400 ₽ 15:00 от 400 ₽ 16:00 от 400 ₽ 17:00 от 400 ₽ 18:00 от 400 ₽ 19:00 от 400 ₽ 20:00 от 400 ₽ 21:00 от 400 ₽
30 августа
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09:00 11:00 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽ 20:00 от 500 ₽ 21:00 от 500 ₽
31 августа
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09:00 11:00 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽ 20:00 от 500 ₽ 21:00 от 500 ₽

Фотографии

Красная Москва. Женщина в большом городе Красная Москва. Женщина в большом городе Красная Москва. Женщина в большом городе Красная Москва. Женщина в большом городе Красная Москва. Женщина в большом городе Красная Москва. Женщина в большом городе Красная Москва. Женщина в большом городе Красная Москва. Женщина в большом городе Красная Москва. Женщина в большом городе Красная Москва. Женщина в большом городе Красная Москва. Женщина в большом городе Красная Москва. Женщина в большом городе Красная Москва. Женщина в большом городе

В ближайшие дни

Свидание по мультимедийной выставке «Большая Страна»
16+
Экскурсия
Свидание по мультимедийной выставке «Большая Страна»
4 августа в 14:00 Мультимедийное пространство «Большая Страна»
от 3500 ₽
Futurione
0+
Интерактивный
Futurione
1 августа в 12:40 Арт-пространство Futurione
от 1670 ₽
Планетарий
6+
Естественно-научные Интерактивный
Планетарий
15 августа в 16:00 Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак»
от 500 ₽
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