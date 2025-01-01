Спектакль Красная книга

Проект «Красная книга»

«Красная книга» должна была стать продолжением «Чёрной книги» — знаменитого проекта Ильи Эренбурга и Василия Гроссмана, посвящённого уничтожению еврейского населения нацистами в Советском Союзе. Однако, из-за сталинской репрессии, «Чёрная книга» так и не была издана в СССР, а «Красная книга» не смогла родиться.

Восстановление исторической справедливости

Эренбург планировал в «Красной книге» собрать рассказы о еврейском сопротивлении фашизму, о героях, сражавшихся наравне с другими советскими солдатами. В массовом сознании евреи часто воспринимались как «безропотно идущие в газовые камеры», что было далёким от правды. Спектакль — это попытка восстановить справедливость, вернуть в историческую память еврейских героев, сражавшихся с фашизмом.

Трудности восстановления истории

Основная трудность заключается в том, что многие свидетели тех событий уже ушли, и как собрать живые свидетельства, когда самих свидетелей почти не осталось? Как продолжать работу по преодолению прошлого, если оно уже ушло в забвение? Этот спектакль ищет ответы на эти вопросы, используя богатый документальный материал.

Диалог с традицией

Опираясь на великий документальный фильм Клода Ланцмана «Шоа» и пьесу Питера Вайса «Дознание», спектакль вступает в диалог с традицией повествования о еврейской катастрофе. Результатом этого диалога может стать не полное искупление, но, по крайней мере, сострадание и внимание к этим событиям.