Краски Испании

Незнакомый Петербург: орган и гитара в церкви Бенуа

Петербург – это не только Невский проспект, Дворцовая площадь и Летний сад. Белоснежный шпиль римско-католического храма Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы, возведенный по проекту выдающегося зодчего Николая Бенуа, устремляется в небеса в потаенном уголке города. Здесь, вдали от шумных толп туристов, в ноябре 2025 года открывается новая точка органного притяжения.

Лучшие органисты наших дней представят разнообразие программ в серии концертов «Незнакомый Петербург: орган в церкви Бенуа». Но это еще не все! Перед каждым концертом настоятель храма проведет для вас экскурсию, на которой вы узнаете интересные факты из истории храма и посетите семейное захоронение великой творческой династии Бенуа, расположенное в церковной крипте.

История храма

Архитектурный шедевр Николая Бенуа находится на территории бывшего католического кладбища на Выборгской стороне. На нем нашли последнее пристанище множество известных петербуржцев-католиков. Здание было спроектировано и воплощено зодчим в неороманском стиле в период с 1856 по 1859 годы. В 1877–1879 годах по желанию прихода Бенуа дополнил архитектурный ансамбль колокольней, что вызвало недовольство зодчего – его замысел утратил изначальную гармонию.

В советское время кладбище было уничтожено, а церковь закрыта. В начале XXI века храм был возвращён верующим.

Гитара: музыкальное вдохновение

Гитара – один из самых популярных и любимых инструментов, обладающий проникновенным и интимным звучанием, напоминающим интонации человеческой речи. Будучи распространенным инструментом еще в эпоху барокко, гитарная музыка достигла расцвета во второй половине ХIХ века в южных странах, прежде всего, в Испании.

Сегодня сочетание «испанская классическая гитара» стало символом высочайшего качества и безудержного темперамента. В программе нашего концерта – произведения таких выдающихся композиторов, как Исаак Альбенис, Франсиско Таррега и Хоакин Турина. Вы также услышите шедевры Астора Пьяццоллы и Луиса Алена. Концерт исполнит Михаил Кашеутов – лауреат международных конкурсов и яркий представитель нового поколения российской гитарной школы.

Внимание! В продаже билеты двух категорий – с экскурсиями и без. Экскурсия начинается за 30 минут до концерта.

Программа концерта

  • Хосе де Аспиазу (1912–1986) – El vito
  • Франсиско Таррега (1852–1909) – Серенада «Арабское каприччио»
  • Хоакин Турина (1882–1949) – Соната для гитары в трех частях
  • Исаак Альбенис (1860–1909) – Астурия
  • Астор Пьяццолла (1921–1992) – Смерть ангела
  • Франсиско Таррега (1853–1909) – Арагонская хота
  • Луис Ален – Огонь сердца

Продолжительность концерта – 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.

В других городах
Ноябрь
17 ноября понедельник
20:00
Приход Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы Санкт-Петербург, Минеральная, 21, литера Д
от 1500 ₽

