Краски Испании

Концерт гитарной музыки в Ротонде

Ротонда Дома голландской церкви (Центр искусства и музыки на Невском 20) — это уникальное культурное пространство с богатой историей. В XVIII веке здесь располагался голландский квартал, а в красивейшем здании находилась Голландская реформатская церковь, где звучал роскошный орган Walcker. В 2020 году в ротонде был установлен исторический голландский орган 1910 года, мастерской Марта Вермейлена, привезённый из Нидерландов.

Гитара: голос страстей и чувств

Гитара — один из самых любимых инструментов, известный своим интимным и проникновенным звучанием. Она напоминает интонации человеческой речи и всегда находит отклик у слушателей. В эпоху барокко гитарная музыка начала активно развиваться, достигнув своего расцвета в южных странах, особенно в Испании. Сегодня испанская классическая гитара символизирует высочайшее качество и безудержный темперамент.

Программа концерта

В программе нашего концерта прозвучат шедевры различных композиторов. Вы услышите:

Хосе де Аспиазу (1912–1986) — El vito

Франсиско Таррега (1852–1909) — Серенада «Арабское каприччио»

Хоакин Турина (1882–1949) — Соната для гитары в трех частях

Исаак Альбенис (1860–1909) — Астурия

Астор Пьяццолла (1921–1992) — Смерть ангела

Франсиско Таррега (1853–1909) — Арагонская хота

Луис Ален — Огонь сердца

Исполнитель

Концерт исполнит Михаил Кашеутов — лауреат международных конкурсов и один из самых ярких музыкантов нового поколения российской гитарной школы. Вдохновение от темперамента испанской гитары не оставит равнодушными истинных меломанов!

Практическая информация

Длительность концерта составляет 1 час и 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.