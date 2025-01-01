Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Краски Испании
Киноафиша Краски Испании

Краски Испании

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт гитарной музыки в Ротонде

Ротонда Дома голландской церкви (Центр искусства и музыки на Невском 20) — это уникальное культурное пространство с богатой историей. В XVIII веке здесь располагался голландский квартал, а в красивейшем здании находилась Голландская реформатская церковь, где звучал роскошный орган Walcker. В 2020 году в ротонде был установлен исторический голландский орган 1910 года, мастерской Марта Вермейлена, привезённый из Нидерландов.

Гитара: голос страстей и чувств

Гитара — один из самых любимых инструментов, известный своим интимным и проникновенным звучанием. Она напоминает интонации человеческой речи и всегда находит отклик у слушателей. В эпоху барокко гитарная музыка начала активно развиваться, достигнув своего расцвета в южных странах, особенно в Испании. Сегодня испанская классическая гитара символизирует высочайшее качество и безудержный темперамент.

Программа концерта

В программе нашего концерта прозвучат шедевры различных композиторов. Вы услышите:

  • Хосе де Аспиазу (1912–1986) — El vito
  • Франсиско Таррега (1852–1909) — Серенада «Арабское каприччио»
  • Хоакин Турина (1882–1949) — Соната для гитары в трех частях
  • Исаак Альбенис (1860–1909) — Астурия
  • Астор Пьяццолла (1921–1992) — Смерть ангела
  • Франсиско Таррега (1853–1909) — Арагонская хота
  • Луис Ален — Огонь сердца

Исполнитель

Концерт исполнит Михаил Кашеутов — лауреат международных конкурсов и один из самых ярких музыкантов нового поколения российской гитарной школы. Вдохновение от темперамента испанской гитары не оставит равнодушными истинных меломанов!

Практическая информация

Длительность концерта составляет 1 час и 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 18 октября
Центр искусства и музыки ЦГПБ им. Маяковского Санкт-Петербург, Невский просп., 20
19:00 от 1600 ₽

В ближайшие дни

Романтический джаз в Оранжерее при свечах
6+
Джаз
Романтический джаз в Оранжерее при свечах
9 ноября в 19:30 Оранжерея Таврического сада
от 2500 ₽
Опера и оперетта
12+
Классическая музыка
Опера и оперетта
11 октября в 19:00 Санктъ-Петербургъ Опера
от 900 ₽
6+
Классическая музыка
Концерт класса Смирновой М. В.
19 сентября в 15:00 Санктъ-Петербургъ Опера
от 400 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше