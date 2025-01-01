«Краски Испании». Гитара в монастырском дворике

Приглашаем вас на уникальный концерт «Краски Испании» с участием именитого петербургского гитариста Михаила Кашеутова. Мероприятие пройдет в атмосферном дворике францисканского монастыря, единственного католического монастыря в Санкт-Петербурге, где царит неповторимая атмосфера и благоухание цветов.
Гитара — один из самых популярных инструментов среди меломанов. Ее тихое, проникновенное звучание напоминает интонации человеческой речи и всегда находит отклик у слушателей. Этот инструмент имеет глубокие корни, восходящие к эпохе барокко, а расцвет гитарной музыки пришелся на вторую половину XIX века, прежде всего, в Испании.
В программе концерта вы услышите:
Михаил Кашеутов – лауреат международных конкурсов и один из ярчайших музыкантов нового поколения российской гитарной школы. Его мастерство и интерпретация создадут незабываемую атмосферу на концерте.
В случае неблагоприятных погодных условий концерт будет перенесен в Храм Монастыря. Продолжительность мероприятия составляет 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.
Не упустите возможность насладиться живой музыкой в уникальном месте!