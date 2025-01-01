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«Краски Испании». Гитара в монастырском дворике
Киноафиша «Краски Испании». Гитара в монастырском дворике

«Краски Испании». Гитара в монастырском дворике

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт «Краски Испании» с Михаилом Кашеутовым

Приглашаем вас на уникальный концерт «Краски Испании» с участием именитого петербургского гитариста Михаила Кашеутова. Мероприятие пройдет в атмосферном дворике францисканского монастыря, единственного католического монастыря в Санкт-Петербурге, где царит неповторимая атмосфера и благоухание цветов.

Звуки гитары: история и магия

Гитара — один из самых популярных инструментов среди меломанов. Ее тихое, проникновенное звучание напоминает интонации человеческой речи и всегда находит отклик у слушателей. Этот инструмент имеет глубокие корни, восходящие к эпохе барокко, а расцвет гитарной музыки пришелся на вторую половину XIX века, прежде всего, в Испании.

Программа концерта

В программе концерта вы услышите:

  • Хосе де Аспиазу (1912–1986) – El vito
  • Франсиско Таррега (1852–1909) – Серенада «Арабское каприччио»
  • Хоакин Турина (1882–1949) – Соната для гитары в трёх частях
  • Исаак Альбенис (1860–1909) – Астурия
  • Астор Пьяццолла (1921–1992) – «Смерть ангела»
  • Франсиско Таррега – «Арагонская хота»
  • Луис Ален – «Огонь сердца»

Об исполнителе

Михаил Кашеутов – лауреат международных конкурсов и один из ярчайших музыкантов нового поколения российской гитарной школы. Его мастерство и интерпретация создадут незабываемую атмосферу на концерте.

Важно знать

В случае неблагоприятных погодных условий концерт будет перенесен в Храм Монастыря. Продолжительность мероприятия составляет 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.

Не упустите возможность насладиться живой музыкой в уникальном месте!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 31 августа
Храм Святого Антония Чудотворца Санкт-Петербург, 9-я Красноармейская, 10а
16:00 от 1000 ₽

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