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Краски Испании. Гитара при свечах
Киноафиша Краски Испании. Гитара при свечах

Краски Испании. Гитара при свечах

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт гитарной музыки в Ротонде Дома голландской церкви

Ротонда Дома голландской церкви (Центр искусства и музыки на Невском, 20) — уникальное культурное пространство, где история и современность переплетаются в гармонии. В XVIII веке здесь находился голландский квартал, а само здание занимала Голландская реформатская церковь с роскошным органом Walcker, который ныне радует зрителей в Капелле Санкт-Петербурга.

Сегодня в этой живописной ротонде установлен исторический голландский орган 1910 года мастера Марта Вермейлена, привезённый из Нидерландов в 2020 году, что добавляет особый шарм концертам.

Программа концерта

Гитара — один из самых любимых инструментов в мире, известный своим тихим, проникновенным и интимным звучанием. Этот инструмент был широко распространён с эпохи барокко, но достиг своего расцвета во второй половине XIX века, особенно в Испании. Сегодня «испанская классическая гитара» ассоциируется с высоким качеством, яркими красками и безудержным темпераментом.

В программе нашего концерта вы услышите:

  • Хосе де Аспиазу (1912–1986) — El vito
  • Франсиско Таррега (1852–1909) — Серенада «Арабское каприччио»
  • Хоакин Турина (1882–1949) — Соната для гитары в трёх частях
  • Исаак Альбенис (1860–1909) — Астурия
  • Астор Пьяццолла (1921–1992) — Смерть ангела
  • Франсиско Таррега (1853–1909) — Арагонская хота
  • Луис Ален — Огонь сердца

Исполнитель

Концерт проведёт Михаил Кашеутов — лауреат международных конкурсов и один из ярких представителей нового поколения российской гитарной школы. Его исполнение подарит слушателям незабываемые моменты музыкального вдохновения.

Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Рекомендуется для зрителей старше 6 лет.

Не упустите возможность насладиться темпераментом испанской гитары в уникальном пространстве Ротонды!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 сентября
Центр искусства и музыки ЦГПБ им. Маяковского Санкт-Петербург, Невский просп., 20
19:00 от 1600 ₽

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