Иммерсивный спектакль для подростков

Спектакль «Краш в сердце» приглашает зрителей погрузиться в атмосферу самых глубоких и трепетных переживаний, связанных с первой любовью. О чём сложнее всего говорить? Какие поступки требуют огромной смелости? И что делать, когда чувства настолько личные, что ими невозможно поделиться ни с кем?

Уникальный формат

Это не просто спектакль — это игровое взаимодействие. 12 участников в возрасте от 16 до 18 лет становятся частью специально разработанной настольной игры. Вместе с артистами, играющими роль ведущих-проводников, они отправляются в эмоциональное путешествие, где каждое решение определяет ход событий. Главная цель — помочь персонажам прийти навстречу друг другу и встретиться в центре игрового поля.

Тема первой любви

Первая любовь — главная тема спектакля, наполненного не только трепетом первых чувств, но и непростыми жизненными выборами. Игроки будут ставить себя на место героев, испытывать их эмоции и принимать решения, которые могут повлиять на их дальнейшую судьбу. Этот иммерсивный формат позволяет зрителям не просто наблюдать за действием, а активно в нём участвовать, проживая чувства и эмоции вместе с героями.

«Краш в сердце» — это уникальный театральный опыт, где зрители становятся участниками, а игра помогает найти ответы на важные вопросы, о которых трудно говорить вслух.