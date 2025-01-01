Меню
Краш в сердце
Киноафиша Краш в сердце

Спектакль Краш в сердце

Постановка
Театральный проект 27 16+
Режиссер Юлия Каландаришвили
Продолжительность 2 часа, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Краш в сердце» Театрального проекта 27 для подростков. Откровения о первой любви

О чем сложнее всего говорить? Когда невозможно решиться даже на самый простой поступок? Чем невозможно поделиться? На эти непростые вопросы ответит новый спектакль «Краш в сердце».

Интерактивный формат

В этом спектакле 12 зрителей в возрасте от 16 до 18 лет станут участниками уникальной настольной игры. Артисты выступят в роли ведущих-проводников, помогая молодым людям погрузиться в мир первой любви. Участники будут принимать решения, которые повлияют на судьбы их персонажей, стремящихся встретиться в центре игрового поля.

Тематика спектакля

Спектакль затрагивает актуальные для молодежи темы: романтика, сомнения и выбор. Зрители не только наблюдают за развитием событий, но и становятся частью истории, что делает опыт взаимодействия с театром еще более глубоким и запоминающимся.

Дополнительная информация

Рекомендуем заранее бронировать билеты, так как количество мест ограничено. Этот спектакль — не только возможность узнать больше о себе, но и шанс увидеть, как важен выбор в жизни каждого.

