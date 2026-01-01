Премьера спектакля «Красавица» в Петербургском ТЮЗе

В Санкт-Петербургском ТЮЗе имени А.А. Брянцева состоится долгожданная премьера спектакля «Красавица» в постановке Тимура Кулова. Это захватывающая история о бегемотихе по кличке Красавица, которая, как и люди, пережила тяжелые годы блокады Ленинграда. Её спасение стало возможным благодаря жертвенному подвигу сотрудников зоопарка.

Трогательная история Ленинградского зоопарка

Режиссёр спектакля, Тимур Кулов, рассказывает о том, как он натолкнулся на эту трогательную историю во время посещения Ленинградского зоопарка с семьей. Он увидел фотографию Красавицы и её смотрительницы Евдокии Дашиной в музейном экспонате. Увидев эту давнюю блокадную фотографию, режиссёр задался вопросами, которые привели его к этому малоизвестному, но поистине театральному сюжету.

«Это необычная история о том, как хрупкая женщина спасает многотонного бегемота в блокаду. Этот подвиг тихий и необъяснимый, он стал возможен, потому что она не могла поступить иначе», — делится своими мыслями Кулов. В спектакле он намерен исследовать взаимное спасение двух подруг: Красавицы и Евдокии, показывая, как любовь и дружба могут преодолеть самые трудные обстоятельства.

«Я еще не знаю, кто кого спасал. Эти две сущности, бегемот и человек, постоянно общались, и эта связь станет центральной темой спектакля», — добавляет режиссёр.

Спектакль «Красавица» станет значимым событием в контексте 80-летия Великой Победы. Он привлечёт зрителей, интересующихся историческими событиями и удивительными историями о человеческой доброте и любви.