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Красавица и Чудовище
Киноафиша Красавица и Чудовище

Спектакль Красавица и Чудовище

6+
Режиссер Татьяна Завьялова
Возраст 6+

О спектакле

Шоу Оксаны Логро «Красавица и Чудовище»

Всемирно известная сказка о Красавице и Чудовище обретает новую жизнь в волшебном шоу, где магия мыльных пузырей создаст невероятные превращения на ваших глазах!

Юная Белль отправляется в заколдованный замок, чтобы спасти своего отца. На пути её ждёт встреча с Чудовищем, и она даже не подозревает, какой сильной магии ей предстоит столкнуться. Всё в замке зачаровано злой колдуньей, и для победы над ней потребуется не только мужество, но и чистота души. Лишь искренне-любящая девушка сможет увидеть правду — хозяин замка не враг, а жертва зла.

В этом захватывающем путешествии Белль предстоит пройти множество испытаний: она научится приручать огонь, победит дымный вулкан и создаст волшебное зелье. Но самое главное — она станет настоящей королевой магических мыльных пузырей, которые примут самые удивительные формы!

Шоу Оксаны Логро — это не только чудеса мыльных пузырей, но и чарующая музыка, волшебство и невероятные превращения, которые подарят вам незабываемые эмоции.

Особенности шоу:

  • Захватывающий сюжет, который невозможно оторвать!
  • Волшебство мыльных пузырей, которые живут своей магической жизнью.
  • Чарующая музыка, создающая атмосферу сказки.
  • Необычные превращения, которые удивят и восхитят зрителей.

Погрузитесь в мир магии и любви в новом, ярком шоу!

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