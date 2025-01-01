Меню
Красавица и Чудовище
Киноафиша Красавица и Чудовище

Спектакль Красавица и Чудовище

Постановка
Русский театр для детей и юношества имени Наталии Сац
Продолжительность 1 час 25 минут с антрактом

О спектакле

Сказка о любви: «Красавица и Чудовище» в постановке Театра им. Н. Сац

Театр им. Н. Сац порадует зрителей постановкой «Красавица и Чудовище» — волшебной сказкой, которая не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых. Это история о любви, универсальных ценностях и том, что внешность — далеко не главное.

О чем спектакль?

Сюжет рассказывает о простой девушке, которая находит в своем сердце место для любви, несмотря на мрачный облик ее избранника. Загадочный зверь оказывается не таким уж страшным, как кажется на первый взгляд. Сказка наполняет сердца надеждой и напоминает о важности внутренней красоты.

Почему стоит посмотреть?

Спектакль обещает множество ярких моментов: захватывающие костюмы, потрясающие декорации и мастерская игра актеров перенесут вас в мир волшебства. Это не просто театральная постановка, а настоящая ода любви, которая способна тронуть даже самые удаленные уголки вашей души.

Не упустите возможность увидеть этот замечательный спектакль, который станет настоящим событием театрального сезона!

В других городах
Январь
11 января воскресенье
12:00
Дворец Школьников г. Алматы, пр. Достык 124
от 2000 ₽

