Новогодний праздник в театре «Легенда»

Новогодние праздники в театре «Легенда» — это время волшебства, ярких эмоций и захватывающих историй. Спектакль «Красавица и Чудовище: Новогодний бал» перенесёт зрителей в удивительный мир, где любовь способна творить настоящие чудеса.

Волшебная история любви

Когда надменный принц был превращён в Чудовище, его замок стал мрачным, а обитатели — заколдованными. Единственная надежда на спасение — настоящая любовь, которая способна разрушить чары. Всё меняется, когда в замке появляется добрая и отважная девушка по имени Эльза. Её вера, доброта и самоотверженность помогут героям преодолеть множество преград на пути к счастью. Состоится ли волшебный новогодний бал? Развеется ли злое заклятие? Ответы на эти вопросы ждут зрителей спектакля.

Феерия для всей семьи

Каждый спектакль в театре «Легенда» — это магия режиссёрской фантазии, потрясающая актёрская игра, яркие костюмы и великолепная сценография. В «Красавице и Чудовище» зрителей ожидают спецэффекты, сказочная атмосфера и настоящая новогодняя сказка, которая станет прекрасным подарком для детей и их родителей.

Сюрпризы и подарки

После спектакля юные зрители смогут сделать памятные фотографии с любимыми героями и получить новогодний сюрприз от самого Деда Мороза!

Важно!

Посадка взрослого на детское место невозможна, поэтому, пожалуйста, выбирайте билеты внимательно.