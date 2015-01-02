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Красавец мужчина
Киноафиша Красавец мужчина

Спектакль Красавец мужчина

Постановка
Театр на Покровке 12+
Продолжительность 2 часа 15 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О спектакле

Комедия Александра Островского

 

Главный герой, Аполлон Окоёмов, — привлекательный и обаятельный человек, который, несмотря на свою внешность и харизму, оказывается финансово неразумным. Он женится на Зое, богатой и добродушной девушке, но за несколько лет растеряет её состояние, не проявляя должной ответственности. Когда же его финансовые дела доходят до критической точки, он решает начать всё заново и предлагает жене развод, чтобы вступить в новый выгодный брак.

Зоя, верная и преданная своему мужу, изначально испытывает муки, но в конце концов подчиняется его воле. Однако её терпение имеет пределы. Когда Аполлон требует, чтобы она пошла на содержание к другому богатому мужчине, Зоя, несмотря на свою кротость, не выдерживает и возмущается. Эта ситуация приводит к важному внутреннему конфликту, который ставит под вопрос само восприятие любви и преданности.

Герои

  • Аполлон Окоёмов — внешний «красавец», но человек без внутренней опоры, манипулирующий окружающими ради собственных выгод. Его характер раскрывается через интриги, обольщение и желание получить то, что ему нужно, не считаясь с чувствами других.
  • Зоя — символ любви и преданности, но в её образе проявляется не только жертвенность, но и внутренняя сила, которая в конце концов выходит наружу.

Тема любви и денег
Спектакль затрагивает важные темы, такие как отношения в семье, моральные и материальные ценности, а также жертвенность ради любви. Однако он также показывает, как легко любовь может быть разрушена из-за эгоизма и неумения ценить чувства другого человека. Деньги становятся не только символом материального благополучия, но и разрушителем отношений, которые в конечном итоге оказываются под угрозой.

Заключение
«Красавец мужчина» — это яркая трагикомедия, где смешиваются элементы комедийной лёгкости с глубокими моральными размышлениями. Это спектакль о том, как простое желание богатства может привести к разрушению человеческих отношений, и о том, что истинная любовь требует гораздо больше, чем внешняя привлекательность и материальное благополучие.

Режиссер
Геннадий Шапошников
В ролях
Нина Красильникова
Татьяна Швыдкова
Софья Александрович
Яна Ускова

Фотографии

Красавец мужчина Красавец мужчина Красавец мужчина Красавец мужчина Красавец мужчина Красавец мужчина Красавец мужчина
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