Спектакль Красавец-мужчина

Заключительная часть трилогии по Островскому на сцене театра имени Миронова

Пьеса «Красавец-мужчина» выбрана Рудольфом Фурмановым как заключительная часть трилогии по пьесам Александра Островского. Ранее в репертуаре театра уже были представлены «Шутники» и «Пучина».

История создания

Интересно, что, несмотря на яркое название, пьеса почти не имеет драматических сцен — здесь нет смертей или столкновений. Написанная в конце 1882 года, комедия впервые была поставлена в Московском Малоном театре 26 декабря того же года. В роли Зои Окоемовой выступила великая Гликерия Федотова, а ее партнёром был М. Садовский.

Премьера и успех

Спектакль пользовался популярностью лишь недолго и прошел всего 39 раз до 1917 года. Через 10 дней после московской премьеры, 6 января 1883 года, пьеса была представлена в Петербурге на сцене Александринского театра, где в главной роли вновь блистала Мария Гавриловна Савина.

Современное прочтение

Режиссёр Юрий Цуркану переосмысливает «Красавца-мужчину» как комедию русской жизни, вписывая действия персонажей в знакомый контекст — на Волге, в городе Бряхимове, где разворачиваются события «Бесприданницы».

Персонажи

В спектакле представлены смешные, трогательные и обольстительные персонажи, которые легко могли бы стать частью сегодняшнего дня. Как отметил Цуркану, пьеса поражает широтой русских характеров и глубиной интриг, не уступая «Женитьбе Фигаро».

Не упустите шанс увидеть это яркое театральное произведение, которое соединяет прошлое и настоящее!