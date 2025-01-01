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Красавец-мужчина
Киноафиша Красавец-мужчина

Спектакль Красавец-мужчина

Постановка
Русская антреприза им. Андрея Миронова 18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Заключительная часть трилогии по Островскому на сцене театра имени Миронова

Пьеса «Красавец-мужчина» выбрана Рудольфом Фурмановым как заключительная часть трилогии по пьесам Александра Островского. Ранее в репертуаре театра уже были представлены «Шутники» и «Пучина».

История создания

Интересно, что, несмотря на яркое название, пьеса почти не имеет драматических сцен — здесь нет смертей или столкновений. Написанная в конце 1882 года, комедия впервые была поставлена в Московском Малоном театре 26 декабря того же года. В роли Зои Окоемовой выступила великая Гликерия Федотова, а ее партнёром был М. Садовский.

Премьера и успех

Спектакль пользовался популярностью лишь недолго и прошел всего 39 раз до 1917 года. Через 10 дней после московской премьеры, 6 января 1883 года, пьеса была представлена в Петербурге на сцене Александринского театра, где в главной роли вновь блистала Мария Гавриловна Савина.

Современное прочтение

Режиссёр Юрий Цуркану переосмысливает «Красавца-мужчину» как комедию русской жизни, вписывая действия персонажей в знакомый контекст — на Волге, в городе Бряхимове, где разворачиваются события «Бесприданницы».

Персонажи

В спектакле представлены смешные, трогательные и обольстительные персонажи, которые легко могли бы стать частью сегодняшнего дня. Как отметил Цуркану, пьеса поражает широтой русских характеров и глубиной интриг, не уступая «Женитьбе Фигаро».

Не упустите шанс увидеть это яркое театральное произведение, которое соединяет прошлое и настоящее!

Режиссер
Юрий Цуркану
В ролях
Ярослав Воронцов
Дмитрий Воробьев
Ольга Семенова
Евгений Баранов
Ольга Феофанова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 июля
Русская антреприза им. Андрея Миронова Санкт-Петербург, Большой просп. П.С., 75/35
15:00 от 1500 ₽ 19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 27 июля
Русская антреприза им. Андрея Миронова Санкт-Петербург, Большой просп. П.С., 75/35
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 20 сентября
Русская антреприза им. Андрея Миронова Санкт-Петербург, Большой просп. П.С., 75/35
15:00 от 1100 ₽ 19:00 от 1100 ₽

Фотографии

Красавец-мужчина Красавец-мужчина Красавец-мужчина Красавец-мужчина Красавец-мужчина Красавец-мужчина Красавец-мужчина Красавец-мужчина Красавец-мужчина Красавец-мужчина

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