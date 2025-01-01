Меню
Красавец-мужчина
Киноафиша Красавец-мужчина

Спектакль Красавец-мужчина

Постановка
Театр драматических импровизаций 16+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Искусство любви и манипуляции в спектакле Павла Подервянского "Красавец-мужчина"

Это увлекательная история по пьесе Александра Островского повествует о том, как внешность может стать не только благословением, но и проклятием. Главный герой, обладая лишь одним достоинством — привлекательной внешностью, оказывается в центре внимания богатых женщин. Но что делать, когда все это превращается в ловушку?

Сюжет и персонажи

Спектакль рассказывает о мужчинах, которые используют свою красоту для финансовой выгоды. Главный герой, находясь в браке, сталкивается с непростой дилеммой: как распорядиться своим обаянием, если оно уже продано? Развод и возврат к «девичьей фамилии» — это ли выход? За кулисами разворачивается драма, полная эмоций и неожиданных поворотов.

Актуальность темы

Темы финансовых расчетов в браке и манипуляций с чувствами остаются актуальными и по сей день. "В браках, которые основаны на денежных расчетах, любовь пропорциональна деньгам: чем больше денег, тем больше и любви; кончаются деньги, и любовь кончается" — эта фраза, произнесенная много лет назад, звучит так же остро и современно.

Интересные факты

Спектакль основан на классических мотивах, но адаптирован для современного зрителя. В нем переплетаются комедия и драма, что делает его интересным и многослойным. Также стоит отметить, что в постановке принимают участие известные актеры, которые подарят зрителям незабываемые эмоции.

 

Режиссер
Павел Подервянский
В ролях
Полина Фролова
Андрей Петров
Сергей Смирнов
Маргарита Рак
Марина Герц

Купить билет на спектакль Красавец-мужчина

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
4 октября суббота
19:30
Театр драматических импровизаций Санкт-Петербург, просп. Стачек, 72, ДК им. Газа
от 800 ₽

Фотографии

