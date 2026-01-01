Краса России

Оповещения от Киноафиши
Концерт Русского академического оркестра с Валерией Янковской

В Камерном зале Новосибирской филармонии состоится концерт, в котором примет участие Русский академический оркестр и солистка Валерия Янковская. На вечере зрителей ждут русские народные песни, которые перенесут их в атмосферу родного фольклора.

О солистке

Валерия Янковская — студентка Музыкального училища имени Гнесиных, где она изучает сольное народное пение. Она является лауреаткой множества всероссийских и международных конкурсов, а также известна своим участием в таких коллективах, как Оптинский казачий хор и детский хор ансамбля национальной гвардии РФ. Помимо этого, Валерия ведет собственную концертную деятельность и 활дит разнообразные проекты, связанные с русской культурой.

Вечер, наполненный народной музыкой

Ведущей концерта станет Дарья Нехаева, лектор-музыковед, которая поделится интересной информацией о русской народной музыке и культуре. Концерт будет особенно интересен любителям фольклора и народного пения.

«Чем славится Россия? Конечно же, русскими мастерами! И красавицами — их на нашей необъятной земле не перечесть. А еще русскими песнями», — уверены организаторы. Надеемся, что этот вечер станет по-весеннему красочным и теплым, наполнив сердца зрителей радостью и счастьем.

Приходите, чтобы насладиться красотой русской народной музыки в исполнении talented артистов!

Март
12 марта четверг
19:00
Новосибирская филармония Новосибирск, Красный просп., 32
от 400 ₽

Легендарные хиты Enigma, Gregorian, Sandra в шоу Mirror of Enigma
12+
Поп
Легендарные хиты Enigma, Gregorian, Sandra в шоу Mirror of Enigma
2 марта в 19:00 Новосибирский ДК железнодорожников
от 1500 ₽
Вечера с симфоническим оркестром
12+
Классическая музыка
Вечера с симфоническим оркестром
14 мая в 19:00 Дом ученых
от 1300 ₽
Мамин клуб, или Первые шаги. Скрипка
0+
Классическая музыка
Мамин клуб, или Первые шаги. Скрипка
14 мая в 11:00 Новосибирская филармония
от 700 ₽
