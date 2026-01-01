Краса России

Концерт Русского академического оркестра с Валерией Янковской

В Камерном зале Новосибирской филармонии состоится концерт, в котором примет участие Русский академический оркестр и солистка Валерия Янковская. На вечере зрителей ждут русские народные песни, которые перенесут их в атмосферу родного фольклора.

О солистке

Валерия Янковская — студентка Музыкального училища имени Гнесиных, где она изучает сольное народное пение. Она является лауреаткой множества всероссийских и международных конкурсов, а также известна своим участием в таких коллективах, как Оптинский казачий хор и детский хор ансамбля национальной гвардии РФ. Помимо этого, Валерия ведет собственную концертную деятельность и 활дит разнообразные проекты, связанные с русской культурой.

Вечер, наполненный народной музыкой

Ведущей концерта станет Дарья Нехаева, лектор-музыковед, которая поделится интересной информацией о русской народной музыке и культуре. Концерт будет особенно интересен любителям фольклора и народного пения.

«Чем славится Россия? Конечно же, русскими мастерами! И красавицами — их на нашей необъятной земле не перечесть. А еще русскими песнями», — уверены организаторы. Надеемся, что этот вечер станет по-весеннему красочным и теплым, наполнив сердца зрителей радостью и счастьем.

Приходите, чтобы насладиться красотой русской народной музыки в исполнении talented артистов!