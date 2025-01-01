AA FEST: Грандиозный праздник крафтовых напитков в Санкт-Петербурге

13 сентября 2025 года в Санкт-Петербурге пройдет третий по счету фестиваль AA FEST, который соберет более 50 пивоварен, медоварен и сидроделен со всей России и стран СНГ. Это событие станет настоящим праздником для всех ценителей крафтовых напитков.

Что вас ждет на фестивале?

Посетители смогут насладиться безлимитными напитками, вкусной едой и увлекательной шоу-программой для всей семьи. В рамках фестиваля также пройдут лекции от ведущих экспертов индустрии крафтового пивоварения.

Билеты и их особенности

На фестивале предусмотрены два типа билетов:

Билет «Безлимит» включает: Безлимитные напитки Гастрономический сет Стильный шоппер Эксклюзивный пивной бокал Банка фестивального сорта от Plague Brew Полезный аксессуар Уникальная шоу-программа Игры и активности

Билет «VIP» включает: Все активности билета «Безлимит» Мерч от Plague Brew Отдельное пространство отдыха на втором этаже Обслуживание официантами Шведский стол Дополнительные интересные напитки Уникальные активности



Присоединяйтесь к празднику!

Не упустите возможность ощутить настоящий дух крафта и веселья! AA FEST обещает стать незабываемым событием для всех любителей вкусных напитков и качественного отдыха с семьей и друзьями.