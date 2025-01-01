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Крафт-фестиваль AA Fest 2025
Киноафиша Крафт-фестиваль AA Fest 2025

Крафт-фестиваль AA Fest 2025

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

AA FEST: Грандиозный праздник крафтовых напитков в Санкт-Петербурге

13 сентября 2025 года в Санкт-Петербурге пройдет третий по счету фестиваль AA FEST, который соберет более 50 пивоварен, медоварен и сидроделен со всей России и стран СНГ. Это событие станет настоящим праздником для всех ценителей крафтовых напитков.

Что вас ждет на фестивале?

Посетители смогут насладиться безлимитными напитками, вкусной едой и увлекательной шоу-программой для всей семьи. В рамках фестиваля также пройдут лекции от ведущих экспертов индустрии крафтового пивоварения.

Билеты и их особенности

На фестивале предусмотрены два типа билетов:

  • Билет «Безлимит» включает:
    • Безлимитные напитки
    • Гастрономический сет
    • Стильный шоппер
    • Эксклюзивный пивной бокал
    • Банка фестивального сорта от Plague Brew
    • Полезный аксессуар
    • Уникальная шоу-программа
    • Игры и активности
  • Билет «VIP» включает:
    • Все активности билета «Безлимит»
    • Мерч от Plague Brew
    • Отдельное пространство отдыха на втором этаже
    • Обслуживание официантами
    • Шведский стол
    • Дополнительные интересные напитки
    • Уникальные активности

Присоединяйтесь к празднику!

Не упустите возможность ощутить настоящий дух крафта и веселья! AA FEST обещает стать незабываемым событием для всех любителей вкусных напитков и качественного отдыха с семьей и друзьями.

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 13 сентября
Loft Hall Санкт-Петербург, Арсенальная наб., 1
14:00 от 6500 ₽

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