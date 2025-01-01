13 сентября 2025 года в Санкт-Петербурге пройдет третий по счету фестиваль AA FEST, который соберет более 50 пивоварен, медоварен и сидроделен со всей России и стран СНГ. Это событие станет настоящим праздником для всех ценителей крафтовых напитков.
Посетители смогут насладиться безлимитными напитками, вкусной едой и увлекательной шоу-программой для всей семьи. В рамках фестиваля также пройдут лекции от ведущих экспертов индустрии крафтового пивоварения.
На фестивале предусмотрены два типа билетов:
Не упустите возможность ощутить настоящий дух крафта и веселья! AA FEST обещает стать незабываемым событием для всех любителей вкусных напитков и качественного отдыха с семьей и друзьями.