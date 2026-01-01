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Краденое солнце
Киноафиша Краденое солнце

Спектакль Краденое солнце

Постановка
Театр юных зрителей им. Брянцева 6+
Режиссер Иван Миневцев
Возраст 6+

О спектакле

Трогательная история, вдохновлённая жизнью и творчеством Корнея Чуковского

Пьеса современного драматурга Ирины Васьковской написана специально для постановки режиссёром Иваном Миневцевым.

В центре сюжета — отношения между отцом и дочерью, погружённые в фантастический мир, где реальность переплетается с вымыслом. Главные герои:

  • Папа — Корней Чуковский, знаменитый писатель и отец.
  • Дочь — Мура, чья болезнь становится поводом для уникального приключения.

События разворачиваются в двух мирах: реальном и воображаемом, где оживают персонажи знаменитых произведений Чуковского — Доктор Айболит, Бармалей и Крокодил. Вместе они преображают окружающую реальность, наполняя её светом и надеждой.

Творческая команда

  • Режиссёр-постановщик: Иван Миневцев
    (главный режиссёр Челябинского молодёжного театра, выпускник ГИТИСа)
  • Художник-постановщик: Варвара Иваник

Создатели спектакля уже представили эскизы костюмов и макет декораций, обещающих удивительный визуальный мир.

Особенности постановки

  • Деликатное исследование взаимоотношений взрослого и детского миров.
  • Ожившие герои книг Чуковского как метафоры фантазии и любви.
  • Атмосфера, способная тронуть зрителей всех возрастов.

Почему стоит посмотреть?

«Краденое солнце» — это не просто спектакль, а искренний разговор о семье, любви и силе воображения. Постановка обещает стать важным событием театрального сезона и украсить репертуар ТЮЗа им. А.А. Брянцева.

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