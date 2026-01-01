Пьеса современного драматурга Ирины Васьковской написана специально для постановки режиссёром Иваном Миневцевым.
В центре сюжета — отношения между отцом и дочерью, погружённые в фантастический мир, где реальность переплетается с вымыслом. Главные герои:
События разворачиваются в двух мирах: реальном и воображаемом, где оживают персонажи знаменитых произведений Чуковского — Доктор Айболит, Бармалей и Крокодил. Вместе они преображают окружающую реальность, наполняя её светом и надеждой.
Создатели спектакля уже представили эскизы костюмов и макет декораций, обещающих удивительный визуальный мир.
«Краденое солнце» — это не просто спектакль, а искренний разговор о семье, любви и силе воображения. Постановка обещает стать важным событием театрального сезона и украсить репертуар ТЮЗа им. А.А. Брянцева.