Спектакль Краденое солнце

Кукольный спектакль о храбрости и дружбе

Солнце — символ жизни и радости! Оно восходит, и вместе с ним пробуждается весь мир: люди и звери встречают новый день с улыбками. Но однажды Солнце исчезает. Куда оно пропало? Кто его украл? И зачем?

Сюжет

«Крокодил солнце в небе проглотил!» — пугают друг друга испуганные сороки, и эта весть разносится по всему лесу. Плачут зайцы, метутся бараны, но никто не решается идти к злому Крокодилу, чтобы вернуть потерянное Солнце.

Смогут ли наши герои преодолеть свой страх и объединить усилия, чтобы сразиться с Крокодилом? В этой увлекательной истории, основанной на сказке Корнея Чуковского, мы поговорим о трусости, о храбрости, о взаимопомощи и о победе над страхом.

О важном

Спектакль напоминает нам, что главное Солнце находится внутри каждого из нас. Смелость и дружба могут преодолеть любые преграды, и вместе мы способны справиться с самым страшным врагом!

Присоединяйтесь к этому захватывающему приключению и узнайте, как наши герои справятся с трудностями на пути к возвращению своего Солнца!