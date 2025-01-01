Меню
Краденое солнце
Киноафиша Краденое солнце

Спектакль Краденое солнце

6+
Режиссер Екатерина Белевич
Продолжительность 45 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Кукольный спектакль о храбрости и дружбе 

Солнце — символ жизни и радости! Оно восходит, и вместе с ним пробуждается весь мир: люди и звери встречают новый день с улыбками. Но однажды Солнце исчезает. Куда оно пропало? Кто его украл? И зачем?

Сюжет

«Крокодил солнце в небе проглотил!» — пугают друг друга испуганные сороки, и эта весть разносится по всему лесу. Плачут зайцы, метутся бараны, но никто не решается идти к злому Крокодилу, чтобы вернуть потерянное Солнце.

Смогут ли наши герои преодолеть свой страх и объединить усилия, чтобы сразиться с Крокодилом? В этой увлекательной истории, основанной на сказке Корнея Чуковского, мы поговорим о трусости, о храбрости, о взаимопомощи и о победе над страхом.

О важном

Спектакль напоминает нам, что главное Солнце находится внутри каждого из нас. Смелость и дружба могут преодолеть любые преграды, и вместе мы способны справиться с самым страшным врагом!

Присоединяйтесь к этому захватывающему приключению и узнайте, как наши герои справятся с трудностями на пути к возвращению своего Солнца!

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 28 сентября
Бродячая собачка. Новая сцена Санкт-Петербург, просп. Стачек, 74/1
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽

Фотографии

Краденое солнце Краденое солнце Краденое солнце Краденое солнце Краденое солнце Краденое солнце

