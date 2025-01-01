Меню
Крабат — ученик колдуна
Билеты от 800₽
Киноафиша Крабат — ученик колдуна

Спектакль Крабат — ученик колдуна

Постановка
Московский театр кукол 12+
Режиссер Наталья Пахомова
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Новый детский спектакль в Московском кукольном театре

Вам еще не доводилось бывать на мельнице в Козельбрухе? На той, что у Черного озера? Ходят слухи, что там происходят невероятные, загадочные и страшные вещи. Местный мельник — настоящий колдун, который обучает эту тайную науку своих подмастерьев.

Необычная работа на мельнице

Работа на мельнице — не сахар. Хозяин известен своей жестокостью, но многие подмастерьи почему-то не покидают опасное место. Что же заставляет их оставаться в этом загадочном мире, полном тайн и неожиданных открытий?

Загадочные слухи и мифы

Мельница в Козельбрухе привлекает не только местных жителей, но и туристов, ищущих острых ощущений. Проходя мимо, вы можете услышать истории о колдовстве, призраках и магических вечерних ритуалах, которые, по слухам, проходят при свете луны.

Если вы готовы столкнуться с необычным и разгадать тайны, приглашаем вас на спектакль, который перенесет вас в этот загадочный мир. Не упустите возможность стать свидетелем событий, о которых в Козельбрухе говорят шепотом.

Расписание

6 сентября
Московский театр кукол Москва, Спартаковская, 26/30
18:00 от 800 ₽

Фотографии

Крабат — ученик колдуна Крабат — ученик колдуна Крабат — ученик колдуна Крабат — ученик колдуна Крабат — ученик колдуна Крабат — ученик колдуна Крабат — ученик колдуна

