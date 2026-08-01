Музыкальный лекторий для детей в клубе Алексея Козлова

Клуб Алексея Козлова запускает новый социально-образовательный проект для детей и подростков – «Kozlov Kids Club: Школа слушателя». Это ежемесячный музыкальный лекторий в формате яркого и интерактивного шоу, который призван воспитать новое поколение слушателей и будущих зрителей клуба.

Посетители смогут участвовать в живых музыкальных демонстрациях, задавать вопросы и даже пробовать играть на инструментах самостоятельно. В программу также включены специальные гости – резиденты клуба и приглашённые исполнители.

Ведущий проекта

Ведущим выступит мультиинструменталист Пётр Костин, который покажет ребятам, как устроены разные музыкальные стили, такие как классика, джаз, рок и поп-музыка. Он продемонстрирует игру на нескольких инструментах, сравнит различные стили и раскроет секреты их звучания.

Пётр Костин занимается не только исполнением, но и композицией, создавая собственные аранжировки. Он учит детей сольфеджио и игре на фортепиано, а также использует технологию live looping – это позволяет ему в режиме реального времени записывать и зацикливать семплы различных инструментов.

Приглашённый гость

К Петру присоединится Артур Газаров, уникальный барабанщик и перкуссионист, чья карьера насчитывает более 15 лет работы в коллективе Леонида Агутина. Газаров также является основателем и руководителем проекта «Sambateria», занимающегося латиноамериканской перкуссией.

Артур научит ребят основам body percussion и коннакола – искусства вокального исполнения ударных слогов в южноиндийской карнатической музыке, которое совмещает ритмическое проговаривание с отсчётом метра руками.

Приходите в клуб Алексея Козлова и станьте частью музыкального мира!