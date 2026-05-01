Новый проект в клубе Алексея Козлова: Школа слушателя

Клуб Алексея Козлова запускает проект для детей и подростков — «Kozlov Kids Club: Школа слушателя». Это ежемесячный музыкальный лекторий, который предлагает интерактивные занятия в формате активного шоу. Вместо скучных лекций вас ждут живые музыкальные демонстрации, возможность задавать вопросы и непосредственно участвовать в процессе.

Ведущий проекта

Ведущим «Школы слушателя» станет мультиинструменталист Пётр Костин. Он представит слушателям различные музыкальные направления: классическую, джазовую, рок и поп-музыку. Пётр наглядно покажет, как устроены эти стили, сыграет на нескольких инструментах и раскроет секреты их звучания.

Кроме того, Пётр занимается созданием собственных аранжировок и обучает детей сольфеджио и игре на фортепиано. Его разносторонний опыт включает работу звукорежиссёром на телеканале «Московия» и сотрудничество с Московским академическим театром имени Владимира Маяковского.

Приглашенный гость

К Петру присоединится Артур Газаров — уникальный барабанщик и перкуссионист. Он более 15 лет работает в коллективе Леонида Агутина и является основателем проекта «Sambateria», известного в мире латиноамериканской музыки. Артур продемонстрирует ребятам, что такое body percussion, и научит основам коннакола — искусству вокального исполнения ударных слогов в южноиндийской музыке.

Цель проекта

Главная идея «Школы слушателя» — воспитать новое поколение подлинных зрителей, которые умеют слышать и любить музыку. Специальные гости, резиденты клуба и приглашённые исполнители сделают каждое занятие незабываемым.

