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Коза Луиза и НЛО
Киноафиша Коза Луиза и НЛО

Спектакль Коза Луиза и НЛО

Постановка
Театр сатиры. Детская сцена 0+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 0+

О спектакле

Волшебный мир Наталии Айги

Автор этой сказки, современная писательница и художница Наталия Айги, создала удивительный мир, населенный современными, смешными и трогательными персонажами, у которых есть необычная мечта — увидеть НЛО. Взрослые, конечно, в это не верят. Сюжет пьесы не отступает от известной книжной версии про Козу Луизу: однажды в волшебном лесу Поросята-непоседы, обожающие современный рэп, и малыш Козленок, увлеченный компьютерными играми, отправляются на поиски НЛО. Но они попадают в непростую ситуацию из-за обманщика Волка. На помощь им приходит Коза Луиза и ее дочь, маленькая Козочка, ведущая в соцсетях стримы о лесных приключениях.

Интерактивная постановка для детей

Яркая сценография, современные костюмы, запоминающаяся музыка, написанная специально для спектакля, и шумы, созданные для каждого персонажа и предмета, — все это захватит внимание даже самого неусидчивого ребенка. Современная музыкальная интерактивная постановка режиссера Ларисы Крупиной учит детей мечтать. Потому что мечты обязательно сбываются, когда в них по-настоящему веришь.

Режиссер
Лариса Крупина
В ролях
Татьяна Мухина
Светлана Чигрина
Руслан Хабиев
Петр Ступин
Денис Кириллов
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