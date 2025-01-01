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Коверпетрова
Киноафиша Коверпетрова

Коверпетрова

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Музыка, которая объединяет: группа «Коверпетрова»

Томский коллектив «Коверпетрова» готовит зрителям музыкальную программу, которая, несмотря на частое упоминание джаза в описаниях, прочно укоренилась в традициях русского рока. В их звучании можно услышать отголоски таких легенд, как Василий и Бутусов, однако это лишь часть уникального музыкального ландшафта группы.

Звуки, близкие к сердцу

Вокалист Алексей Гоман обладает тембром и манерой, которые перекликаются с молодыми голосами известных рок-исполнителей. Музыка «Коверпетрова» не просто соединяет разные стили, она создает атмосферу, способную вызвать у зрителей ностальгию и глубокие чувства.

Музыкальные влияния

Если говорить о музыкальном влиянии, «Коверпетрова» ближе к таким коллективам, как «Ноль», «Аффинаж» и «Калинов мост», чем к «Сплину» или «Наутилусу». Их творчество наполнено поэтической городской тоской и искренностью, что делает каждое выступление поистине уникальным.

Что ожидать

«Коверпетрова» обещает стать ярким событием в театральной жизни города. Зрители смогут насладиться не только музыкальными композициями, но и погрузиться в мир эмоций, который создает этот талантливый коллектив. Не упустите возможность увидеть их вживую и стать частью неповторимой атмосферы!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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