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Коварство и любовь
Киноафиша Коварство и любовь

Спектакль Коварство и любовь

Постановка
Омский театр драмы 16+
Возраст 16+

О спектакле

Коварство и любовь: современный взгляд на трагедию Шиллера

В Омском государственном театре драмы состоялась премьера спектакля по знаменитой трагедии Фридриха Шиллера, посвященной страстной любви и коварству. Режиссёр Олег Рыбкин перенёс действие в футуристическое будущее, где история юных влюбленных становится исследованием контраста между личностью и государством, протоколом и свободой. В этом новом мире государство хладнокровно уничтожает своих детей, а человеческие чувства и мечты фактически игнорируются.

Спектакль будет интересен тем, кто ценит глубокие философские размышления и актуальные социальные темы. Как говорил сам Шиллер: «... беру на себя смелость заранее предостеречь вас касательно некоторых особенностей пьесы», что только подчеркивает значимость данной работы и её сложный характер.

Краткий сюжет

Сюжет разворачивается вокруг скандала: сын влиятельного политика влюбляется в дочь учителя музыки. Их чувства искренни и взаимны, однако у них нет шансов на счастливый союз. Отец молодого человека намерен выдать сына замуж за фаворитку главы государства, чтобы укрепить собственное положение. Напряжение нарастает, интриги, подлог и угрозы ведут к трагическим последствиям.

Команда спектакля

  • Режиссёр-постановщик: Олег Рыбкин
  • Сценография: Никита Сазонов
  • Художник по костюмам: Фагиля Сельская
  • Художник по свету: Дмитрий Зименко (Митрич)
  • Композитор: Ирина Белова
  • Видео: Владислав Лапин
  • Саунд-дизайн: Вероника Фомичева
  • Помощник режиссёра: Наталья Морозова

Актерский состав

  • Президент фон Вальтер — Борис Плоских, заслуженный артист Красноярского края
  • Фердинанд, сын президента, майор — Никита Косачев, заслуженный артист Красноярского края
  • Леди Мильфорд, фаворитка герцога — Екатерина Соколова, заслуженная артистка Красноярского края
  • Вурм, личный секретарь президента — Анатолий Малыхин
  • Миллер, учитель музыки — Алексей Исаченко, народный артист России
  • Жена Миллера — Галина Цыганкова
  • Луиза, дочь Миллера — Ася Малеванова, заслуженная артистка Красноярского края

Приглашаем вас увидеть эту актуальную интерпретацию классической трагедии, которая заставит задуматься о важных вопросах человечества.

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Сентябрь
10 сентября четверг
19:00
Омский театр драмы Омск, Ленина, 8а

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Коварство и любовь Коварство и любовь

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