Спектакль Коварство и любовь

Коварство и любовь: современный взгляд на трагедию Шиллера

В Омском государственном театре драмы состоялась премьера спектакля по знаменитой трагедии Фридриха Шиллера, посвященной страстной любви и коварству. Режиссёр Олег Рыбкин перенёс действие в футуристическое будущее, где история юных влюбленных становится исследованием контраста между личностью и государством, протоколом и свободой. В этом новом мире государство хладнокровно уничтожает своих детей, а человеческие чувства и мечты фактически игнорируются.

Спектакль будет интересен тем, кто ценит глубокие философские размышления и актуальные социальные темы. Как говорил сам Шиллер: «... беру на себя смелость заранее предостеречь вас касательно некоторых особенностей пьесы», что только подчеркивает значимость данной работы и её сложный характер.

Краткий сюжет

Сюжет разворачивается вокруг скандала: сын влиятельного политика влюбляется в дочь учителя музыки. Их чувства искренни и взаимны, однако у них нет шансов на счастливый союз. Отец молодого человека намерен выдать сына замуж за фаворитку главы государства, чтобы укрепить собственное положение. Напряжение нарастает, интриги, подлог и угрозы ведут к трагическим последствиям.

Команда спектакля

Режиссёр-постановщик: Олег Рыбкин

Сценография: Никита Сазонов

Художник по костюмам: Фагиля Сельская

Художник по свету: Дмитрий Зименко (Митрич)

Композитор: Ирина Белова

Видео: Владислав Лапин

Саунд-дизайн: Вероника Фомичева

Помощник режиссёра: Наталья Морозова

Актерский состав

Президент фон Вальтер — Борис Плоских, заслуженный артист Красноярского края

Фердинанд, сын президента, майор — Никита Косачев, заслуженный артист Красноярского края

Леди Мильфорд, фаворитка герцога — Екатерина Соколова, заслуженная артистка Красноярского края

Вурм, личный секретарь президента — Анатолий Малыхин

Миллер, учитель музыки — Алексей Исаченко, народный артист России

Жена Миллера — Галина Цыганкова

Луиза, дочь Миллера — Ася Малеванова, заслуженная артистка Красноярского края

Приглашаем вас увидеть эту актуальную интерпретацию классической трагедии, которая заставит задуматься о важных вопросах человечества.