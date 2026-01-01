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Коварство и любовь
Билеты от 1900₽
Киноафиша Коварство и любовь

Спектакль Коварство и любовь

Постановка
Театр на Трубной 18+
Режиссер Дмитрий Астрахан
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 18+
Билеты от 1900₽

О спектакле

Премьера спектакля «Коварство и любовь» в Театре на Трубной

Фридрих Шиллер написал пьесу «Коварство и любовь» в 1784 году, и с тех пор она остаётся актуальной и резонирует с современностью.

Основные темы спектакля

Сюжет вращается вокруг тех же вечных тем: желания родителей, стремящихся к лучшему для своих детей, и последствий, которые это может приносить. Любовь, которая оказывается сильнее любых обстоятельств, противостояние сердца и долга — эти вопросы звучат в каждом поколении.

О чем спектакль?

«Коварство и любовь» не сосредотачивается на злодеях. Это история о жертвах, на которые готовы идти люди ради близких, и о потерях, которые возникают, когда обстоятельства оказываются сильнее. Мы наблюдаем, как два человека из различных миров стремятся быть вместе, но сталкиваются с непреодолимыми преградами.

Он — заложник своего окружения, где всё подчинено власти и политическим играм. Она — готова пожертвовать любовью ради отца. Их единственное желание — стать собой и обрести нормальные человеческие отношения.

Режиссер спектакля

Режиссёр Дмитрий Астрахан представит свою интерпретацию этой классической пьесы, напоминая зрителям о том, насколько непростыми могут быть человеческие отношения.

Не пропустите возможность увидеть этот волнующий спектакль и прикоснуться к вечным темам, которые волнуют нас все эти века.

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Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
3 сентября четверг
19:00
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
от 1900 ₽
4 сентября пятница
19:00
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
от 1900 ₽
23 сентября среда
19:00
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
от 1900 ₽
4 октября воскресенье
19:00
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
от 1900 ₽
24 октября суббота
19:00
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
от 1900 ₽
13 ноября пятница
19:00
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
от 1900 ₽
19 ноября четверг
19:00
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
от 1900 ₽
20 ноября пятница
19:00
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
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