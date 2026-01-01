Премьера спектакля «Коварство и любовь» в Театре на Трубной

Фридрих Шиллер написал пьесу «Коварство и любовь» в 1784 году, и с тех пор она остаётся актуальной и резонирует с современностью.

Основные темы спектакля

Сюжет вращается вокруг тех же вечных тем: желания родителей, стремящихся к лучшему для своих детей, и последствий, которые это может приносить. Любовь, которая оказывается сильнее любых обстоятельств, противостояние сердца и долга — эти вопросы звучат в каждом поколении.

О чем спектакль?

«Коварство и любовь» не сосредотачивается на злодеях. Это история о жертвах, на которые готовы идти люди ради близких, и о потерях, которые возникают, когда обстоятельства оказываются сильнее. Мы наблюдаем, как два человека из различных миров стремятся быть вместе, но сталкиваются с непреодолимыми преградами.

Он — заложник своего окружения, где всё подчинено власти и политическим играм. Она — готова пожертвовать любовью ради отца. Их единственное желание — стать собой и обрести нормальные человеческие отношения.

Режиссер спектакля

Режиссёр Дмитрий Астрахан представит свою интерпретацию этой классической пьесы, напоминая зрителям о том, насколько непростыми могут быть человеческие отношения.

Не пропустите возможность увидеть этот волнующий спектакль и прикоснуться к вечным темам, которые волнуют нас все эти века.