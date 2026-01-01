Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Прыгуны» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Коварство и любовь
Киноафиша Коварство и любовь

Спектакль Коварство и любовь

Постановка
Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина 16+
Продолжительность 120 минут
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль «Коварство и любовь» по Ф. Шиллеру: современная версия знаменитой пьесы

Драматический театр им. Пушкина представляет спектакль по пьесе Фридриха Шиллера «Коварство и любовь». Эта история о любви сына политика и дочери учителя музыки затрагивает глубокие темы интриг и предательства, показывая, как государство воздействует на человеческие судьбы.

Новый взгляд на классическую пьесу

Режиссер Олег Рыбкин сместил действие в будущее, что добавляет новизны и актуальности. В его интерпретации сюжет утрачивает традиционный мелодраматизм и становится исследованием противостояния личности и власти. В мире, где государство безжалостно истребляет своих граждан, человеческие чувства остаются игнорируемыми и незначительными.

Каждая деталь важна

Несмотря на искренность чувств главных героев, их шансы на счастливый союз стремительно уменьшаются. Отец юноши намерен женить сына на фаворитке главы государства, ставя личные амбиции выше любви. В главных ролях – интриги, угрозы и даже убийства, что подчеркивает всю жестокость системы.

О творчестве Шиллера

Фридрих Шиллер, великий романтик, создал трагедию о страстной любви и коварстве. Его произведение обретает новый смысл в интерпретации Рыбкина, где комическое переплетается с трагическим. Эта синергия создает уникальное театральное восприятие, напоминающее о том, что даже в трагедии можно найти место для юмора.

«Коварство и любовь» – это не просто история о любви, но и глубокая философская работа, задающая важные вопросы о свободе, власти и человеческом достоинстве. Убедитесь сами в этом увлекательном спектакле, который непременно оставит след в сердце каждого зрителя.

Купить билет на спектакль Коварство и любовь

Помощь с билетами
В других городах
Март
Апрель
6 марта пятница
19:00
Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина Красноярск, ​Проспект Мира, 73
от 200 ₽
11 апреля суббота
18:00
Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина Красноярск, ​Проспект Мира, 73
от 200 ₽

В ближайшие дни

Мелкий бес
18+
Драма Кукольный
Мелкий бес
13 марта в 16:30 Красноярский театр кукол
от 750 ₽
Круглый год
0+
Детский Кукольный
Круглый год
21 марта в 18:00 Красноярский театр кукол
от 500 ₽
Лесное пианино
0+
Детский Кукольный
Лесное пианино
18 марта в 10:00 Красноярский театр кукол
от 500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше