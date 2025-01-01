Спектакль Коты спасают мир

Уникальный, единственный в своём роде Театр кошек приглашает вас на весёлое и трогательное представление «Коты спасают мир» — спектакль, где добро побеждает, а пушистые артисты творят настоящие чудеса!
Злой Вирион, правитель вирусов и микробов, мечтает погрузить планету в хаос и превратить детей в нерях. Однако ему на пути встают профессора Док и блогер Тик, а также смелые и ловкие кошки! Вы увидите невероятные трюки, захватывающие сценки и увлекательные приключения, где зрители становятся частью истории. Вместе мы спасём мир от грязи и уныния!
Спектакль подходит детям любого возраста, а после выступления вы сможете сделать фото на память!
Приходите всей семьей — проведите время ярко, весело и с пользой!
1 час 40 минут (с антрактом).