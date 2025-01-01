Меню
Коты спасают мир
Билеты от 500₽
Киноафиша Коты спасают мир

Спектакль Коты спасают мир

0+
Продолжительность 1 час 40 минут, 1 антракт
Возраст 0+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Коты спасают мир» от Театра кошек Юрия Куклачёва

Уникальный, единственный в своём роде Театр кошек приглашает вас на весёлое и трогательное представление «Коты спасают мир» — спектакль, где добро побеждает, а пушистые артисты творят настоящие чудеса!

О сюжете

Злой Вирион, правитель вирусов и микробов, мечтает погрузить планету в хаос и превратить детей в нерях. Однако ему на пути встают профессора Док и блогер Тик, а также смелые и ловкие кошки! Вы увидите невероятные трюки, захватывающие сценки и увлекательные приключения, где зрители становятся частью истории. Вместе мы спасём мир от грязи и уныния!

Что вас ждёт?

  • Более 30 замечательных кошек — настоящих звёзд сцены с характером и талантом.
  • Увлекательный сюжет, наполненный добрым юмором, спецэффектами и захватывающими приключениями.
  • Живое общение со зрителями и заряд позитива для всей семьи.

Спектакль подходит детям любого возраста, а после выступления вы сможете сделать фото на память!

Приходите всей семьей — проведите время ярко, весело и с пользой!

Продолжительность

1 час 40 минут (с антрактом).

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 сентября
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
11:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽
21 сентября
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
11:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽

