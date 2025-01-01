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Коты спасают мир
Билеты от 1800₽
Киноафиша Коты спасают мир

Спектакль Коты спасают мир

0+
Продолжительность 1 час 35 минут, 1 антракт
Возраст 0+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Коты спасают мир» в Театре кошек Юрия Куклачёва

Театр кошек Юрия Куклачёва и 30 пушистых артистов приглашают вас на увлекательное детское представление «Коты спасают мир»!

Сюжет спектакля

В центре истории — ужасный Вирион, владыка королевства микробов и вирусов, который стремится захватить власть на планете Земля. Его коварные планы включают превращение всех детей в грязнуль и нерях. Но на пути злодея встают отважный профессор медицины Док и блогер Тик.

Приключения и спецэффекты

В борьбе за здоровый и чистый мир главные герои получат помощь от зрителей. Вместе они отправятся на поиски коварного Вириона и его слуг-мутантов. Это веселое шоу не только развлекет детей, но и напомнит взрослым о важных вещах. Спектакль порадует зрителей удивительными спецэффектами, захватывающими приключениями и, конечно же, забавными трюками пушистых артистов театра!

Приглашение для всей семьи

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего представления! Приходите на спектакль «Коты спасают мир» всей семьей и заряжайтесь позитивными впечатлениями, которые создадут отличное настроение на долгое время вперед!

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 ноября
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
12:00 от 1800 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 октября
ДК им. Ленсовета Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 42
12:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽

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