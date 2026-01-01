Спектакль Коты спасают мир. Театр кошек Юрия Куклачёва

Коты спасают мир. Новое представление в Театре кошек Куклачева

Уникальный Театр кошек приглашает вас на веселое и трогательное представление «Коты спасают мир». В этом спектакле добро побеждает, а пушистые артисты творят настоящие чудеса!

Сюжет

Злой Вирион, правитель вирусов и микробов, мечтает погрузить планету в хаос и превратить всех детей в грязнуль и нерях. На пути злодейских замыслов отважно встают профессор медицины Док и блогер Тик. Конечно, не обойдется и без смелых кошек, которых вы увидите в невероятных трюках, сценках и приключениях.

Зрители станут частью этой истории и вместе с главными героями отправятся на поиски коварного Вириона и его слуг-мутантов.

О представлении

Вас ждёт более 30 дрессированных кошек — настоящих звезд сцены. Спектакль наполнен увлекательным сюжетом с добрым юмором, спецэффектами и приключениями. Включено живое общение со зрителями, что делает представление незабываемым для всех членов семьи.

Продолжительность: 1 час 40 минут с антрактом.