Который из трех? Рассказы А.П. Чехова
Постановка
Нижегородский театр юного зрителя 12+
Продолжительность 105 минут
Возраст 12+

О спектакле

Чеховская классика на сцене Нижегородского ТЮЗа

В Нижегородском ТЮЗе состоялась долгожданная премьера спектакля, основанного на ранних рассказах А. П. Чехова. Режиссёр Екатерина Фирстова выбрала десять произведений, объединённых темой семейной жизни. В спектакле вы сможете увидеть широкий спектр человеческих судеб, где комические моменты сменяются трагическими.

Сюжет и глубина чеховской прозы

Чехов в репертуаре театра — признак его зрелости. Режиссёры, обращаясь к его произведениям, стараются разобраться в человеческой природе и судьбах героев. Даже ранние рассказы Чехова не столь просты, как могут показаться на первый взгляд. Режиссёр Е. Фирстова сохранила оригинальный текст, полагая, что в нём заключено достаточно смыслов.

От выбора до отношений

Спектакль начинается с предсвадебных переживаний, когда молодая девушка сталкивается с нелёгким выбором среди нескольких женихов. Далее зрители становятся свидетелями супружеской жизни, где играют свою роль родители, а отношения проходят испытания. Весьма важным аспектом являются шутки, которые переплетаются с горькими наблюдениями о человеческой природе.

Жизнь как водевиль

Экспрессивная и порой комичная жизнь, которую изображает Чехов, напоминает водевиль. Человек мечется между желаниями в молодости и тем, что происходит с ним в дальнейшем. Чехов, даже в своих юморесках, поднимает вечные вопросы о жизни.

Разнообразие человеческих судеб

Спектакль включает множество действующих лиц, и это стало настоящим испытанием как для молодых, так и для опытных актёров Нижегородского ТЮЗа. Режиссёр стремилась передать стремительную смену мизансцен, где фарс переходит в трагедию, а зрительский смех сменяется глубокомысленными размышлениями.

Спектакль был тепло встречен зрителями, актёрами, главными режиссёрами и прессой, которые искренне аплодировали сценической интерпретации чеховских рассказов.

Фотографии

