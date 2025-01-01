Спектакль Котофей Иваныч

Приключения Котофея Ивановича и Лизы Патрикеевны

Приглашаем вас на весёлый спектакль для всей семьи, который подарит незабываемые эмоции и хорошее настроение! В центре сюжета — приключения харизматичного Котофея Ивановича и смекалистой лисы Лизаветы Патрикеевны.

Сказка, полная музыки и юмора

Это любимая всеми сказка, в которой переплетаются песни, танцы, шутки и прибаутки. Спектакль учит, что любую глупость и наглость можно победить умом и юмором. Зрители смогут насладиться народными песнями из разных регионов нашей страны, что сделает выступление ещё более ярким и запоминающимся.

Уникальное сочетание театральных форм

Кукольный и драматический театры объединяются, создавая атмосферу бодрой ярмарочной игры и праздника. Это уникальное сочетание делает спектакль интересным как для детей, так и для взрослых, обеспечивая весёлое времяпрепровождение для всей семьи.

Не пропустите!

Не упустите шанс окунуться в мир волшебства и приключений! Убедитесь, что ваши дети увидят этот великолепный спектакль, который подарит им радость и хорошее настроение.