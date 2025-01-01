Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Котофей Иваныч
Киноафиша Котофей Иваныч

Спектакль Котофей Иваныч

Постановка
Ерундопель-театр 6+
Продолжительность 1 час
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Приключения Котофея Ивановича и Лизы Патрикеевны

Приглашаем вас на весёлый спектакль для всей семьи, который подарит незабываемые эмоции и хорошее настроение! В центре сюжета — приключения харизматичного Котофея Ивановича и смекалистой лисы Лизаветы Патрикеевны.

Сказка, полная музыки и юмора

Это любимая всеми сказка, в которой переплетаются песни, танцы, шутки и прибаутки. Спектакль учит, что любую глупость и наглость можно победить умом и юмором. Зрители смогут насладиться народными песнями из разных регионов нашей страны, что сделает выступление ещё более ярким и запоминающимся.

Уникальное сочетание театральных форм

Кукольный и драматический театры объединяются, создавая атмосферу бодрой ярмарочной игры и праздника. Это уникальное сочетание делает спектакль интересным как для детей, так и для взрослых, обеспечивая весёлое времяпрепровождение для всей семьи.

Не пропустите!

Не упустите шанс окунуться в мир волшебства и приключений! Убедитесь, что ваши дети увидят этот великолепный спектакль, который подарит им радость и хорошее настроение.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 21 сентября
Ерундопель-театр Санкт-Петербург, Лиговский просп., 53
13:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Хитрая вдова
12+
Комедия
Хитрая вдова
9 августа в 19:00 Театр комедии им. Акимова
от 500 ₽
18+
Комедия
«Ladies Night. Только для женщин. Версия 2002»
15 августа в 19:00 Выборгский ДК
от 700 ₽
Любка
16+
Драма
Любка
26 сентября в 19:00 Открытое пространство
от 2200 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше