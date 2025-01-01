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Котлован
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Спектакль Котлован

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Трагикомическая клоунада о любви и одиночестве

В новом спектакле, который обещает стать настоящим театральным событием, исследуется любовь как противоядие против идеологий. Это трагикомическая клоунада о времени и о нас, о том, нужен ли в жесткие времена мягкий знак.

Режиссерская концепция

Режиссер Иван Судаков делится своими мыслями о постановке: «При работе с платоновским текстом я пытался найти в нем человека. Человека, которому страшно, человека, который хочет любить, человека, который ищет любовь. Человека, который так похож на меня. Когда мы с актерами этого человека нашли, то вся идеологическая обертка сама отпала». Судаков считает, что «Котлован» — это не просто антиутопия коммунизма или социалистическая утопия, а крик тысяч одиночеств о помощи. И именно театр помогает этот крик услышать.

Музыкальное сопровождение

В спектакле, помимо текстов Андрея Платонова, звучат песни Виктора Цоя, тексты Библии, а также фокстроты и марши революционного времени. Это создает уникальную атмосферу и погружает зрителя в эмоциональный контекст.

Актерский состав

В ролях выступают талантливые актеры: Каталея Макеева, Сандро Чакветадзе, Тася Зубова, Арина Измайлова. Хореографом спектакля является Анна Акелькина, что добавляет динамики и выразительности постановке.

Не упустите возможность увидеть этот глубокий и трогающий спектакль, который заставит задуматься о важном и о том, как мы можем помочь друг другу.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 18 августа
Пространство «К²» Санкт-Петербург, Троицкая пл., 1
19:30 от 1500 ₽

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