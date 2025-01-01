История одной дружбы

Автор: Григорий Остер

Режиссер: Олег Лабозин

Художник: Виктор Шилькрот, лауреат Национальной театральной премии «Золотая Маска»

Композитор: Андрей Занога

Представьте себе веселого и озорного котенка с необычным именем — Гав. Его жизнь полна приключений, но за этим именем скрываются и настоящие испытания. Большой Кот, обитающий на крыше, предупреждает Гава о грядущих неприятностях. Однако любопытство котенка не знает границ, и он решает выяснить, что же его ждет.

Дружба как спасение

Во дворе Гав встретит верного друга — Щенка. Вместе они окажутся в водовороте увлекательных событий, и никакие неприятности не смогут их испугать. Этот спектакль — не только о дружбе, но и о том, как важно находить поддержку в трудные времена.

Интересные факты

Спектакль основан на известной детской книге Григория Остера, которая полюбилась многим поколениям зрителей.

Художник Виктор Шилькрот, создавший сценографию, является обладателем премии «Золотая Маска», что подтверждает высокое качество визуального оформления.

Музыка Андрея Заноги создаст атмосферу уюта и радости, идеально соответствующую духу истории.

Приглашаем на спектакль!

Не упустите возможность увидеть историю о дружбе и приключениях на сцене. «Котенок по имени Гав» — это спектакль, который понравится и детям, и взрослым. Ждем вас в нашем театре!