Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
К сожалению, постер отсутствует
Билеты от 1000₽
Киноафиша Котенок по имени Гав

Котенок по имени Гав

Постановка
Московский открытый театр кукол
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

История одной дружбы 

Автор: Григорий Остер

Режиссер: Олег Лабозин

Художник: Виктор Шилькрот, лауреат Национальной театральной премии «Золотая Маска»

Композитор: Андрей Занога

Представьте себе веселого и озорного котенка с необычным именем — Гав. Его жизнь полна приключений, но за этим именем скрываются и настоящие испытания. Большой Кот, обитающий на крыше, предупреждает Гава о грядущих неприятностях. Однако любопытство котенка не знает границ, и он решает выяснить, что же его ждет.

Дружба как спасение

Во дворе Гав встретит верного друга — Щенка. Вместе они окажутся в водовороте увлекательных событий, и никакие неприятности не смогут их испугать. Этот спектакль — не только о дружбе, но и о том, как важно находить поддержку в трудные времена.

Интересные факты

  • Спектакль основан на известной детской книге Григория Остера, которая полюбилась многим поколениям зрителей.
  • Художник Виктор Шилькрот, создавший сценографию, является обладателем премии «Золотая Маска», что подтверждает высокое качество визуального оформления.
  • Музыка Андрея Заноги создаст атмосферу уюта и радости, идеально соответствующую духу истории.

Приглашаем на спектакль!

Не упустите возможность увидеть историю о дружбе и приключениях на сцене. «Котенок по имени Гав» — это спектакль, который понравится и детям, и взрослым. Ждем вас в нашем театре!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 августа
Московский театр кукол Москва, Спартаковская, 26/30
16:00 от 1000 ₽
2 сентября
Московский театр кукол Москва, Спартаковская, 26/30
11:00 от 1000 ₽
27 сентября
Московский открытый театр кукол Москва, Пестовский пер., 2
11:00 от 1000 ₽ 14:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

18+
Вечеринка Эстрада
Кому за
17 октября в 19:00 Глебовский ДК
от 1500 ₽
Главстендап Шоу
18+
Юмор
Главстендап Шоу
1 сентября в 20:00 Glavstandup Hall
от 790 ₽
Metallica Tribute: Metal Maniacs
18+
Рок
Metallica Tribute: Metal Maniacs
31 июля в 20:30 Союз композиторов
от 900 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше