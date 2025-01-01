Автор: Григорий Остер
Режиссер: Олег Лабозин
Художник: Виктор Шилькрот, лауреат Национальной театральной премии «Золотая Маска»
Композитор: Андрей Занога
Представьте себе веселого и озорного котенка с необычным именем — Гав. Его жизнь полна приключений, но за этим именем скрываются и настоящие испытания. Большой Кот, обитающий на крыше, предупреждает Гава о грядущих неприятностях. Однако любопытство котенка не знает границ, и он решает выяснить, что же его ждет.
Во дворе Гав встретит верного друга — Щенка. Вместе они окажутся в водовороте увлекательных событий, и никакие неприятности не смогут их испугать. Этот спектакль — не только о дружбе, но и о том, как важно находить поддержку в трудные времена.
Не упустите возможность увидеть историю о дружбе и приключениях на сцене. «Котенок по имени Гав» — это спектакль, который понравится и детям, и взрослым. Ждем вас в нашем театре!