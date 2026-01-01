Спектакль «Котёнок по имени Гав» для маленьких зрителей

Спектакль «Котёнок по имени Гав» — это замечательное событие для детей в возрасте от 3 до 11 лет и их родителей. Этот уникальный театральный проект подарит зрителям возможность познакомиться с увлекательным миром приключений и дружбы.

О авторе

Григорий Остер — российский писатель, сценарист и драматург, лауреат Государственной премии Российской Федерации. Свою карьеру он начал в 1975 году с дебюта в литературе, выпустив книгу сказок «Как хорошо дарить подарки». В его арсенале множество произведений для детей и сценарии к любимым мультфильмам, включая «38 попугаев», «Попался, который кусался!» и «Котёнок по имени Гав». Все его истории о дружбе и заботе, что особенно важно для растущих сердец.

Мир котенка Гава

Режиссер Марат Сабиров приглашает в мир, где всегда найдется место добру и дружбе. В нашем театре на чердаке поселился котенок Гав — отличный, обаятельный друг, готовый участвовать в самых невероятных приключениях. Он обрел верного друга – щенка, который, хоть и не знает своего имени, полон храбрости и готов к поиску!

Приключения и уроки

Во время веселых приключений наши герои задают множество вопросов: почему собаки бегают за котами? Кто такие званные и незваные гости? Почему важно извиняться, если ты был неправ? На своем пути друзья сталкиваются с опасностями, но вместе им под силу преодолеть любые трудности.

Приглашение

Приходите на спектакль «Котёнок по имени Гав» и узнайте, как справятся друзья с возникающими трудностями! Не упустите возможность погрузиться в волшебный мир театра, где даже самые сложные вопросы находят простые ответы.

Спешите в театр, наши маленькие зрители ждут вас!