Котенок по имени Гав
Киноафиша Котенок по имени Гав

Спектакль Котенок по имени Гав

Постановка
Театр кукол им. Владимира Былкова 0+
Режиссер Вадим Домбровский
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Спектакль «Котенок по имени Гав» в кукольном театре им. В. Былкова

Приглашаем вас на увлекательный и поучительный спектакль «Котенок по имени Гав», который напомнит о том, что все мы родом из детства. Эта история о забавном котенке по имени Гав, который всегда искал приключения и, конечно же, неприятности.

Приключения и дружба

На сцене вы увидите множество забавных ситуаций, в которые попадает неугомонный Гав. Его приключения происходят во дворе, где он встречает своего верного друга – щенка Шарика. Вместе они проходят через различные испытания, которые укрепляют их дружбу и учат важным жизненным урокам.

Мир детства и открытости

Спектакль подчеркивает, как важно сохранять открытость и дружелюбие, как у главных героев. Если бы все люди оставались такими же искренними и добрыми, как котенок Гав и щенок Шарик, мир стал бы ярче и веселее.

Технологии исполнения

«Котенок по имени Гав» исполнен с использованием сложнейших техник китайского и русского теневого театра. Это добавляет спектаклю особую атмосферу и визуальную привлекательность, погружая зрителей в волшебный мир детства.

Не упустите возможность насладиться этой трогательной и поучительной историей, которая оставит теплые воспоминания в сердцах зрителей всех возрастов.

Купить билет на спектакль Котенок по имени Гав

Помощь с билетами
В других городах
Ноябрь
30 ноября воскресенье
11:00
Театр кукол им. Владимира Былкова Ростов-на-Дону, Университетский пер., 46
от 550 ₽
13:00
Театр кукол им. Владимира Былкова Ростов-на-Дону, Университетский пер., 46
от 550 ₽

