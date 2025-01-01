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Котарды
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Котарды

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Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Концерт инди-рок группы «Котарды» в клубе «16 тонн»

Не упустите возможность насладиться живым выступлением инди-рок группы «Котарды»! Этот московский коллектив завоевал популярность благодаря своему уникальному звучанию и ярким концертам.

О группе

«Котарды» образовались в Москве и быстро завоевали сердца меломанов своим мелодичным стилем и энергичными выступлениями. Их музыка сочетает в себе элементы рока и альтернативы, создавая неповторимую атмосферу на сцене. Группа активно выступает на музыкальных фестивалях и в клубах, привлекая новую аудиторию.

Детали концерта

Концерт пройдет в клубе «16 тонн», известном своим уютным интерьером и отличной акустикой. Это место стало настоящей меккой для любителей живой музыки в Москве. Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события!

Почему стоит прийти

Концерт «Котарды» — это не только возможность услышать новое звучание, но и отличный способ провести вечер в компании единомышленников. Не забудьте прихватить хорошее настроение!

Следите за обновлениями и готовьтесь к вечеру, полному музыки и эмоций!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 июля
16 тонн Арбат Москва, Арбат, 28, стр. 1
20:00 от 1200 ₽

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