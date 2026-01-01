Спектакль Кот

Оповещения от Киноафиши
Спектакль для детей в «Модной среде 1823»

«Кто он такой - этот полосатый котенок с пятнистой спинкой и белыми лапками?» Это основной вопрос, который задается в новом спектакле, рассказывающем о приключениях главного героя. Котенок отправляется на поиски своего дома и встречает множество удивительных существ. В таежных лесах он встречает амурских тигров, знакомится с снежным барсом, соперничает в беге с гепардом и учится ловить рыбу у морских котиков.

Эта теплая и трогательная история о дружбе, поиске себя и принятии собственной неповторимости. Зрителям напомнят, как важно быть собой и верить в свои силы.

Тематический мастер-класс

После спектакля вас ждет тематический мастер-класс для детей. Это отличная возможность совместно провести время с семьей в увлекательном формате. Кроме того, вы сможете насладиться блюдами авторской кухни от шеф-повара ресторана «Модная среда 1823 Сергея Ратия».

Февраль
28 февраля суббота
10:30
Модная среда 1823 Москва, Складочная, 1, стр. 10
от 2500 ₽

В ближайшие дни

Наша Чукоккала
0+
Детский Кукольный
Наша Чукоккала
14 марта в 11:00 Театр кукол им. Образцова
от 600 ₽
Улитка на склоне
18+
Драма Премьера
Улитка на склоне
20 марта в 18:00 МТЮЗ
от 1400 ₽
Лес
16+
Комедия
Лес
3 марта в 19:00 Театр Сатиры
от 1000 ₽
