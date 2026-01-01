Спектакль Кот

Спектакль для детей в «Модной среде 1823»

«Кто он такой - этот полосатый котенок с пятнистой спинкой и белыми лапками?» Это основной вопрос, который задается в новом спектакле, рассказывающем о приключениях главного героя. Котенок отправляется на поиски своего дома и встречает множество удивительных существ. В таежных лесах он встречает амурских тигров, знакомится с снежным барсом, соперничает в беге с гепардом и учится ловить рыбу у морских котиков.

Эта теплая и трогательная история о дружбе, поиске себя и принятии собственной неповторимости. Зрителям напомнят, как важно быть собой и верить в свои силы.

Тематический мастер-класс

После спектакля вас ждет тематический мастер-класс для детей. Это отличная возможность совместно провести время с семьей в увлекательном формате. Кроме того, вы сможете насладиться блюдами авторской кухни от шеф-повара ресторана «Модная среда 1823 Сергея Ратия».