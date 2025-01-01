Меню
Кот в сапогах
Киноафиша Кот в сапогах

Спектакль Кот в сапогах

0+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 0+
О концерте/спектакле

Красочный детский мюзикл о приключениях сына мельника Пьера и его верного друга Кота в сапогах

Эта интерпретация знаменитой сказки Шарля Перро сохраняет основную сюжетную линию, но добавляет неожиданные повороты и ярких персонажей. Новые детали делают спектакль ещё более увлекательным и глубоким, увлекая зрителей всех возрастов.

Главные особенности сюжета

  • Чудесное превращение Кота: Обычный Кот обретает дар речи благодаря волшебной Птице, чей отец был великим Магом.
  • Людоед и Король – близнецы: Людоед оказывается изгнанным братом Короля, жаждущим мести. Освоив магию превращений, он становится угрозой для всего королевства.
  • Благородная миссия: Кот не только помогает своему хозяину Пьеру завоевать любовь и признание, но и спасает королевство от коварных замыслов Людоеда.

Музыкальное сопровождение
Спектакль наполнен мелодиями из классических диснеевских мультфильмов, которые оживляют происходящее на сцене. От романтических баллад до зажигательных танцевальных номеров – музыка идеально подчёркивает динамику и эмоциональность сюжета.

Чем спектакль порадует зрителей

  • Интерактивность: В некоторых сценах зрители смогут помочь героям, активно участвуя в захватывающих приключениях.
  • Яркие образы: Харизматичные персонажи, их красочные костюмы и запоминающиеся диалоги создают атмосферу настоящей сказки.
  • Эффектная хореография: Танцы и пластические сцены делают действие ещё более зрелищным.

Почему стоит посмотреть
«Кот в сапогах» – это не просто знакомая история, а яркое театральное шоу, которое поражает воображение, дарит позитивные эмоции и объединяет поколения. Спектакль оставит в сердцах юных зрителей чувство волшебства, а взрослым напомнит, как приятно верить в чудеса.

Режиссер
Наталья Замниборщ
В ролях
Константин Барышников
Сергей Рязанов
Вадим Поповичев
Даниил Степанов
Вениамин Егоров

Октябрь
Ноябрь
18 октября суббота
12:00
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
от 700 ₽
9 ноября воскресенье
12:00
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
от 700 ₽

