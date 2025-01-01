Меню
Кот в сапогах
Киноафиша Кот в сапогах

Спектакль Кот в сапогах

0+
Режиссер Игорь Жуков
Продолжительность 1 час 40 минут, 1 антракт
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Современный мюзикл по мотивам сказки Шарля Перро

«Кот в сапогах» — знакомая с детства сказка Шарля Перро, которая в исполнении актеров музыкального театра «Festivals master-studio» обретает новое театральное воплощение. В отличие от традиционных детских спектаклей, этот мюзикл сочетает вокальные номера, дуэты, хоровые композиции, танцы и пластические интермедии, создавая яркое и динамичное шоу.

Новая интерпретация классической истории

Мюзикл рассказывает о приключениях находчивого Кота, его друга Феликса, доброй, но капризной Принцессы и забавного Короля. В отличие от привычных версий, сюжет этой постановки обогащен современными элементами и наполнен новыми курьезами и забавными ситуациями.

Творческая команда и музыкальное сопровождение

Музыку для мюзикла написал московский композитор Егор Шашин, известный своими работами в театре и кино, а либретто создал Евгений Муравьев. Вместе они создали уникальную версию этой знаменитой истории, наполненную яркими мелодиями и увлекательными поворотами.

Мюзикл для всей семьи

«Кот в сапогах» — это не просто веселая история о приключениях, но и познавательное шоу. Здесь раскрываются важные темы: любовь к животным, сила смекалки, умение находить выход из сложных ситуаций и наивность людоедов.

Смешение жанров делает постановку интересной как для маленьких зрителей, так и для детей постарше, а также для их родителей, ценящих хороший юмор, мелодичную музыку и отличную актерскую игру.

Не пропустите этот веселый и поучительный спектакль!

В других городах

Санкт-Петербург, 12 октября
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
12:00
Санкт-Петербург, 22 ноября
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
00:00 от 1200 ₽

