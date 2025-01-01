Меню
Кот в сапогах
Киноафиша Кот в сапогах

Спектакль Кот в сапогах

0+
Режиссер Людмила Федорова
Продолжительность 50 минут, без антракта
Возраст 0+

О концерте/спектакле

«Кот в сапогах» – Волшебная история о хитрости и доброте

Волшебство в мире сказок бывает разным. Одни превращают людоедов в мышей, другие — бедных мельников в вельмож. Именно о такой магии расскажет всем известная история «Кот в сапогах». Эта сказка о находчивом и хитром Коте занимает особое место в литературе благодаря своей глубокой философии, которую можно увидеть, если присмотреться.

Сказка о ловкости и доброте

Да, Кот в сапогах — это не просто ловкий плут, который использует хитрость ради победы. Это история о том, как одно доброе дело может изменить не только жизнь одного человека, но и целой страны. Благодаря маленькому хвостатому другу, сын мельника, получивший на первый взгляд весьма скромное наследство, обретает счастье и славу. А вместе с ним становятся счастливыми и жнецы, и пекари, и даже сам король с принцессой.

Встречайте героев!

Почему же эта сказка так полюбилась? Возможно, дело в том, что главный герой — не просто хитрый, но и благодарный. Он отплатил добром за добро своему хозяину, и теперь готов творить чудеса на ваших глазах.

Ждет вас увлекательная музыкальная постановка, полная приключений, юмора и, конечно же, волшебных превращений. Не пропустите эту захватывающую сказку, которая подарит незабываемые эмоции зрителям любого возраста!

В других городах

Санкт-Петербург, 14 сентября
Бродячая собачка. Новая сцена Санкт-Петербург, просп. Стачек, 74/1
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽

Фотографии

Кот в сапогах Кот в сапогах Кот в сапогах Кот в сапогах Кот в сапогах Кот в сапогах

