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Кот в сапогах
Киноафиша Кот в сапогах

Спектакль Кот в сапогах

0+
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Возраст 0+

О спектакле

«Кот в сапогах»: Необычная история о приключениях и дружбе

«Кот в сапогах» — это не просто сказка о милом пушистом существе с усами и хвостом. Это рассказ о незаурядном интеллекте и способности кота вытащить своего хозяина из любой передряги. Но для этого хозяину нужно лишь одно — щедро подарить коту сапоги.

Приключения, о которых мечтает каждый

С помощью своих новых сапог Кот сможет превратить обычного крестьянина в маркиза, а затем даже женить его на настоящей принцессе! Эта яркая и увлекательная история напоминает нам о том, что стоит уважать котов — ведь они могут открыть двери в мир удивительных возможностей!

Не пропустите захватывающее представление, полное юмора и волшебства!

Режиссер
Ольга Гущина
В ролях
Константин Шалтогачев
Роман Охлопков
Роман Якушкин
Мария Табачникова
Валерий Бирюков
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