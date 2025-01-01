Спектакль Кот в сапогах

Сюжет сказки

«Кот в сапогах» — это известная сказка французского писателя и поэта Шарля Перро. Впервые она была опубликована в сборнике «Сказки Матушки Гусыни» более 320 лет назад, в 1697 году. История о том, как один из сыновей мельника получил в наследство только кота и несколько монет, известна каждому. Однако кот оказался не простым животным, а умным и верным другом. Попросив у юноши сапоги, кот проявил невероятную смекалку. Благодаря своим хитроумным планам, он сумел сделать своего хозяина маркизом и женить его на королевской дочери.

Постановка в НОВАТ

НОВАТ представляет оперу «Кот в сапогах» в постановке Вячеслава Стародубцева. Музыку для этой оперы написал русский композитор Цезарь Антонович Кюи. Его произведение, наполненное грациозными русскими мелодиями, было написано в 1912 году. Приходите в НОВАТ и окунитесь в волшебный мир сказки, где кот в сапогах воплощает мечты своего хозяина в реальность, показывая, что смекалка и верность могут преодолеть любые трудности.