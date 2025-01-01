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Кот в сапогах
Киноафиша Кот в сапогах

Спектакль Кот в сапогах

Постановка
НОВАТ 0+
Продолжительность 40 минут, без антракта
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Сюжет сказки

«Кот в сапогах» — это известная сказка французского писателя и поэта Шарля Перро. Впервые она была опубликована в сборнике «Сказки Матушки Гусыни» более 320 лет назад, в 1697 году. История о том, как один из сыновей мельника получил в наследство только кота и несколько монет, известна каждому. Однако кот оказался не простым животным, а умным и верным другом. Попросив у юноши сапоги, кот проявил невероятную смекалку. Благодаря своим хитроумным планам, он сумел сделать своего хозяина маркизом и женить его на королевской дочери.

Постановка в НОВАТ

НОВАТ представляет оперу «Кот в сапогах» в постановке Вячеслава Стародубцева. Музыку для этой оперы написал русский композитор Цезарь Антонович Кюи. Его произведение, наполненное грациозными русскими мелодиями, было написано в 1912 году. Приходите в НОВАТ и окунитесь в волшебный мир сказки, где кот в сапогах воплощает мечты своего хозяина в реальность, показывая, что смекалка и верность могут преодолеть любые трудности.

 

Режиссер
Вячеслав Стародубцев
В ролях
Евгений Козырев
Андрей Триллер
Кристина Калинина
Константин Буинов
Андрей Денисов
Подборки
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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 28 сентября
НОВАТ Новосибирск, Красный просп., 36
13:00 от 700 ₽

В ближайшие дни

Теремок
0+
Детский Кукольный
Теремок
17 сентября в 18:30 Новосибирский театр кукол
от 350 ₽
Репка
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Детский Кукольный
Репка
22 августа в 12:00 Новосибирский театр кукол
от 350 ₽
Мойдодыр
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Детский Кукольный
Мойдодыр
15 августа в 11:00 Новосибирский театр кукол
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