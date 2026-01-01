Спектакль Кот в сапогах

Кот в сапогах: классическая сказка в современном свете

«Кот в сапогах» - спектакль, основанный на известной французской сказке Шарля Перро. История рассказывает о приключениях ловкого кота, который помогает своему хозяину, молодому Жаку, стать богатым и счастливым. Режиссером этой постановки выступает Александр Шишкин, известный своими работами в Нижегородском театре кукол. Сценарий написан Антоном Антоненко, который ранее работал над спектаклями как для детей, так и для взрослых.

Спектакль будет интересен детям от 7 до 11 лет и взрослым, желающим вспомнить о любимых сказках детства. Это уникальная возможность увидеть классическую историю в современной интерпретации, которая привнесет в неё новый взгляд.

Классика на сцене

Всех зрителей ожидает увлекательная история о том, как хитрый и предприимчивый Кот находит себе шляпу и сапоги. Он помогает своему любимому хозяину Жаку познакомиться с Принцессой, которая мгновенно влюбляется в него. Далее, ловкий Кот уговаривает Короля отдать Принцессу Жаку в жены и, конечно же, обхитрит Людоеда, способного принимать любые обличья.

Для всей семьи

Этот спектакль подойдет для семейного просмотра и станет отличным поводом провести время вместе. Любители театра кукол и классических сказок найдут в этой истории что-то особенное, а юные зрители насладятся яркими персонажами и увлекательным сюжетом.