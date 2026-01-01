Кот в сапогах
Киноафиша Кот в сапогах

Спектакль Кот в сапогах

О спектакле

Цирковое шоу «Кот в сапогах» — новая история для маленьких и больших зрителей

Забудьте все, что вы знали о сказках! В новом сезоне Цирк Чудес приглашает вас на премьерные показы циркового шоу «Кот в сапогах». Знакомый всем герой — находчивый и обаятельный Кот из сказки Шарля Перро — расскажет свою новую историю. Это уникальное событие, которое не оставит равнодушным ни одного зрителя!

Приключения, которые запомнятся

Вас ждут все составляющие головокружительного приключения: красочные образы героев, настоящие схватки со злодеями, веселые танцы и красивая музыка. Спектакль обещает постоянное взаимодействие любимых персонажей со зрительным залом, что сделает просмотр еще более увлекательным.

Яркое сочетание искусства

«Кот в сапогах» — это шоу нового поколения, где цирковые трюки, клоунские репризы, живой вокал, театральные приемы и интерактивные ходы объединены в один яркий и увлекательный спектакль. Вам предстоит увидеть невероятные номера и оценить мастерство артистов.

Ждем вас на представлении!

Приготовьтесь удивляться! Самый харизматичный и веселый кот в мире уже ждет встречи с вами. Не упустите шанс стать частью этого незабываемого шоу!

29 августа суббота
13:00
ДК «Нагорный» Москва, Электролитный пр., 3, корп. 1
от 1300 ₽
26 сентября суббота
12:00
ДК «Нагорный» Москва, Электролитный пр., 3, корп. 1
от 1300 ₽
10 октября суббота
12:00
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
от 3600 ₽
25 октября воскресенье
12:00
ДК «Нагорный» Москва, Электролитный пр., 3, корп. 1
от 1300 ₽
31 октября суббота
15:00
КЦ «Зодчие» Москва, Партизанская, 23
от 1300 ₽
15 ноября воскресенье
14:00
КЦ «Онежский» Москва, Флотская, 25
от 1300 ₽
В других городах
28 ноября суббота
12:00
Дом молодежи Санкт-Петербург, Новоизмайловский просп., 48
от 1200 ₽

