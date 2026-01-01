Кот в сапогах в кукольном театре Алматы

Уникальная сказка «Кот в сапогах» впервые представлена на сцене театра кукол. Этот спектакль обещает подарить зрителям волшебные мгновения и веселье.

Сюжет

История рассказывает о проницательном и хитром Коте в сапогах, который становится собственностью младшего сына мельника. Желая помочь своему хозяину, Кот разрабатывает безумный план, чтобы превратить простого парня в уважаемого маркиза. В его схемы вовлечены Король, Принцесса и злой Волшебник, что добавляет сюжету неожиданные повороты и юмор.

Атмосфера и впечатления

Эта веселая постановка с увлекательным сюжетом и доброй атмосферой будет интересна не только детям, но и их родителям. В спектакле предусмотрены увлекательные игры и песни, которые подарят детям хорошее настроение и незабываемые впечатления.

Актерский состав