Опера-сказка для детей в Астане

(Спектакль идет на русском языке)

Либретто: Марина Поль по мотивам сказки Шарля Перро

Продолжительность: 50 минут

Возрастное ограничение: 5+

Дирекция оставляет за собой право замены исполнителей.

Об опере-сказке

«Кот в сапогах» — это известная сказка Шарля Перро, опубликованная в 1697 году в сборнике «Сказки матушки Гусыни». Она рассказывает о том, как один из сыновей мельника наследует скромное состояние — кота и несколько монет. Этот кот оказывается умным и преданным другом, который меняет судьбу своего хозяина.

Прося молодого человека купить ему сапоги на последние деньги, кот впоследствии помогает ему стать маркизом и жениться на королевской дочке благодаря своей смекалке.

Музыку к опере-спектаклю написал российский композитор Цезарь Кюи. Опера была создана в 1912 году и впервые была исполнена в Риме в 1913 году в формате кукольного спектакля, который имел грандиозный успех, собрав не менее 50 аншлагов подряд.

К столетию первой постановки оперы в 2013 году состоялась премьера «Кота в сапогах» на сцене Женевской оперы.

Действующие лица и исполнители

Кот: Рамзат Балакишиев

Рамзат Балакишиев Маркиз: Талгат Аллабиринов

Талгат Аллабиринов Король: Ержан Саипов

Ержан Саипов Людоед: Шынгыс Расылхан, лауреат Государственной молодежной премии «Дарын»

Шынгыс Расылхан, лауреат Государственной молодежной премии «Дарын» Принцесса: Улпан Аубакирова

Улпан Аубакирова Старший сын: Султан Бахыйтжан

Султан Бахыйтжан Средний сын: Белал Куаныш

Постановочная группа

Автор новой музыкальной редакции: Алихан Идрисов

Алихан Идрисов Дирижер-постановщик: Элмар Бурибаев

Элмар Бурибаев Дирижер: Айдар Абжаханов, Заслуженный деятель Казахстана

Айдар Абжаханов, Заслуженный деятель Казахстана Режиссер-постановщик: Еренбак Тойкенов

Еренбак Тойкенов Сценограф: Малика Тулегенова

Малика Тулегенова Художник по костюмам: Дарига Тайшикова

Дарига Тайшикова Художник по проекциям: Азамат Куттыгужин

Азамат Куттыгужин Художник по свету: Сергей Кулак

Сергей Кулак Руководитель детского хора: Алтынганым Ахметова, Айнур Халелова, Мансия Естекова

Алтынганым Ахметова, Айнур Халелова, Мансия Естекова Директор оперной труппы: Талгат Мусабаев, Заслуженный деятель Казахстана

Талгат Мусабаев, Заслуженный деятель Казахстана Технический руководитель проекта: Виктор Караре

Виктор Караре Руководитель проекта: Маржан Жакенова, Заслуженный деятель Казахстана

