Кот в сапогах
Спектакль Кот в сапогах

Постановка
Астана Опера
Продолжительность 50 минут

О спектакле

Опера-сказка для детей в Астане

(Спектакль идет на русском языке)

Либретто: Марина Поль по мотивам сказки Шарля Перро

Продолжительность: 50 минут

Возрастное ограничение: 5+

Дирекция оставляет за собой право замены исполнителей.

Об опере-сказке

«Кот в сапогах» — это известная сказка Шарля Перро, опубликованная в 1697 году в сборнике «Сказки матушки Гусыни». Она рассказывает о том, как один из сыновей мельника наследует скромное состояние — кота и несколько монет. Этот кот оказывается умным и преданным другом, который меняет судьбу своего хозяина.

Прося молодого человека купить ему сапоги на последние деньги, кот впоследствии помогает ему стать маркизом и жениться на королевской дочке благодаря своей смекалке.

Музыку к опере-спектаклю написал российский композитор Цезарь Кюи. Опера была создана в 1912 году и впервые была исполнена в Риме в 1913 году в формате кукольного спектакля, который имел грандиозный успех, собрав не менее 50 аншлагов подряд.

К столетию первой постановки оперы в 2013 году состоялась премьера «Кота в сапогах» на сцене Женевской оперы.

Действующие лица и исполнители

  • Кот: Рамзат Балакишиев
  • Маркиз: Талгат Аллабиринов
  • Король: Ержан Саипов
  • Людоед: Шынгыс Расылхан, лауреат Государственной молодежной премии «Дарын»
  • Принцесса: Улпан Аубакирова
  • Старший сын: Султан Бахыйтжан
  • Средний сын: Белал Куаныш

Постановочная группа

  • Автор новой музыкальной редакции: Алихан Идрисов
  • Дирижер-постановщик: Элмар Бурибаев
  • Дирижер: Айдар Абжаханов, Заслуженный деятель Казахстана
  • Режиссер-постановщик: Еренбак Тойкенов
  • Сценограф: Малика Тулегенова
  • Художник по костюмам: Дарига Тайшикова
  • Художник по проекциям: Азамат Куттыгужин
  • Художник по свету: Сергей Кулак
  • Руководитель детского хора: Алтынганым Ахметова, Айнур Халелова, Мансия Естекова
  • Директор оперной труппы: Талгат Мусабаев, Заслуженный деятель Казахстана
  • Технический руководитель проекта: Виктор Караре
  • Руководитель проекта: Маржан Жакенова, Заслуженный деятель Казахстана

Обратите внимание: Билеты, приобретенные в ГТОБ «Астана Опера», подлежат обмену и возврату только в случаях отмены или переноса спектаклей. В иных случаях возврат и обмен не производится.

