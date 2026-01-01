(Спектакль идет на русском языке)
Либретто: Марина Поль по мотивам сказки Шарля Перро
Продолжительность: 50 минут
Возрастное ограничение: 5+
Дирекция оставляет за собой право замены исполнителей.
«Кот в сапогах» — это известная сказка Шарля Перро, опубликованная в 1697 году в сборнике «Сказки матушки Гусыни». Она рассказывает о том, как один из сыновей мельника наследует скромное состояние — кота и несколько монет. Этот кот оказывается умным и преданным другом, который меняет судьбу своего хозяина.
Прося молодого человека купить ему сапоги на последние деньги, кот впоследствии помогает ему стать маркизом и жениться на королевской дочке благодаря своей смекалке.
Музыку к опере-спектаклю написал российский композитор Цезарь Кюи. Опера была создана в 1912 году и впервые была исполнена в Риме в 1913 году в формате кукольного спектакля, который имел грандиозный успех, собрав не менее 50 аншлагов подряд.
К столетию первой постановки оперы в 2013 году состоялась премьера «Кота в сапогах» на сцене Женевской оперы.
Обратите внимание: Билеты, приобретенные в ГТОБ «Астана Опера», подлежат обмену и возврату только в случаях отмены или переноса спектаклей. В иных случаях возврат и обмен не производится.