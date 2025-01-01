Кот в сапогах: спектакль для школьников в Театральном центре на Страстном

Театральный фестиваль «Школьная классика» рекомендует к просмотру увлекательную постановку для школьников. Под руководством режиссера Александра Мишина Московский областной театр драмы и комедии приглашает вас в мир старинной сказки.

Сюжет

Спектакль рассказывает о находчивом и предприимчивом Коте в сапогах, который помогает своему хозяину одолеть страшного Людоеда и завоевать сердце прекрасной Принцессы. Эта история полна приключений, юмора и доброты, что позволяет зрителям насладиться не только вечным сюжетом, но и актуальными темами, близкими каждому.

Формат и продолжительность

Продолжительность спектакля составляет 1 час 35 минут с антрактом, что делает его удобным для просмотра школьниками. Это отличная возможность провести время с классом или семьей и дать детям возможность прикоснуться к классической литературе в живом исполнении.

Почему стоит посмотреть?

Спектакль «Кот в сапогах» — это не только развлечение, но и образовательный опыт. Он знакомит юных зрителей с театральным искусством и классическими сюжетами, помогая развивать их воображение и критическое мышление. Погружение в волшебный мир сказок и спектаклей оставит незабываемые впечатления!