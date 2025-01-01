Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Кот в сапогах
Билеты от 0₽
Киноафиша Кот в сапогах

Спектакль Кот в сапогах

Постановка
Театральный центр «На Страстном» 6+
Возраст 6+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Кот в сапогах: спектакль для школьников в Театральном центре на Страстном

Театральный фестиваль «Школьная классика» рекомендует к просмотру увлекательную постановку для школьников. Под руководством режиссера Александра Мишина Московский областной театр драмы и комедии приглашает вас в мир старинной сказки.

Сюжет

Спектакль рассказывает о находчивом и предприимчивом Коте в сапогах, который помогает своему хозяину одолеть страшного Людоеда и завоевать сердце прекрасной Принцессы. Эта история полна приключений, юмора и доброты, что позволяет зрителям насладиться не только вечным сюжетом, но и актуальными темами, близкими каждому.

Формат и продолжительность

Продолжительность спектакля составляет 1 час 35 минут с антрактом, что делает его удобным для просмотра школьниками. Это отличная возможность провести время с классом или семьей и дать детям возможность прикоснуться к классической литературе в живом исполнении.

Почему стоит посмотреть?

Спектакль «Кот в сапогах» — это не только развлечение, но и образовательный опыт. Он знакомит юных зрителей с театральным искусством и классическими сюжетами, помогая развивать их воображение и критическое мышление. Погружение в волшебный мир сказок и спектаклей оставит незабываемые впечатления!

Купить билет на спектакль Кот в сапогах

Помощь с билетами
Ноябрь
28 ноября пятница
12:00
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а

В ближайшие дни

Женитьба Фигаро
16+
Комедия Премьера
Женитьба Фигаро
29 ноября в 20:00 Окружной общественный центр им. Моссовета
от 1000 ₽
Вне поля зрения
16+
Пластический
Вне поля зрения
4 ноября в 20:00 Практика
от 2000 ₽
Идеальный свидетель
16+
Комедия
Идеальный свидетель
31 декабря в 17:00 Измайлово
от 3000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше