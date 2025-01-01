Детский спектакль «Кот в сапогах» в Театральном центре «На Страстном»

В сказке «Кот в сапогах», написанной Шарлем Перро, французским писателем, которого называли «королем сказок», есть настоящая магия волшебства и приключений. Эта история, известная более трехсот лет, продолжает оставаться одной из самых любимых у детей и взрослых.

Сюжет и персонажи

Маленький Кот, изначально считавшийся ненужным «наследством», благодаря своему хитроумству и смелости превратил бедного сына мельника в богатого маркиза де Карабаса. Он предложил великану Людоеду уникальный план: превратиться в мышь, а также поймал жирного кролика, чтобы удивить короля. Все это сопровождалось смелыми решениями и ловкими планами, которые в итоге приводят к свадьбе хозяина с великолепной Принцессой.

Волшебная атмосфера на сцене

Спектакль заиграет новыми красками в Театральном центре «На Страстном». На сцене появятся сказочные феи, а декорации в виде расписанных вручную итальянских витражей будут раскрывать свои секреты по мере развития действия. К финалу сцена приобретет фантастически красивый вид.

Музыка и предшествующие мероприятия

Волшебная музыка, написанная специально для спектакля композиторами Олегом Королевым и Юрием Пикуновым на слова режиссера, заслуженного артиста Александра Мишина, станет драгоценным обрамлением этой старинной сказки.

За полчаса до представления начнётся интермедия «Сюрприз от Деда Мороза. Интермедия с подарком», где детей и взрослых ждут игры, конкурсы и танцы. После спектакля Дед Мороз и Снегурочка вручат подарки! Вход на интермедию бесплатный при наличии билета на новогоднее представление. Для получения одного из трех представленных подарков необходимо будет также приобрести билет на интермедию.