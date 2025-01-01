Меню
Кот в сапогах
Билеты от 1000₽
Киноафиша Кот в сапогах

Спектакль Кот в сапогах

0+
Режиссер Александр Мишин
Продолжительность 1 час 30 минут, 1 антракт
Возраст 0+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Детский спектакль «Кот в сапогах» в Театральном центре «На Страстном»

В сказке «Кот в сапогах», написанной Шарлем Перро, французским писателем, которого называли «королем сказок», есть настоящая магия волшебства и приключений. Эта история, известная более трехсот лет, продолжает оставаться одной из самых любимых у детей и взрослых.

Сюжет и персонажи

Маленький Кот, изначально считавшийся ненужным «наследством», благодаря своему хитроумству и смелости превратил бедного сына мельника в богатого маркиза де Карабаса. Он предложил великану Людоеду уникальный план: превратиться в мышь, а также поймал жирного кролика, чтобы удивить короля. Все это сопровождалось смелыми решениями и ловкими планами, которые в итоге приводят к свадьбе хозяина с великолепной Принцессой.

Волшебная атмосфера на сцене

Спектакль заиграет новыми красками в Театральном центре «На Страстном». На сцене появятся сказочные феи, а декорации в виде расписанных вручную итальянских витражей будут раскрывать свои секреты по мере развития действия. К финалу сцена приобретет фантастически красивый вид.

Музыка и предшествующие мероприятия

Волшебная музыка, написанная специально для спектакля композиторами Олегом Королевым и Юрием Пикуновым на слова режиссера, заслуженного артиста Александра Мишина, станет драгоценным обрамлением этой старинной сказки.

За полчаса до представления начнётся интермедия «Сюрприз от Деда Мороза. Интермедия с подарком», где детей и взрослых ждут игры, конкурсы и танцы. После спектакля Дед Мороз и Снегурочка вручат подарки! Вход на интермедию бесплатный при наличии билета на новогоднее представление. Для получения одного из трех представленных подарков необходимо будет также приобрести билет на интермедию.

Купить билет на спектакль Кот в сапогах

Ноябрь
28 ноября пятница
12:00
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а
от 1000 ₽

